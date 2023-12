Le ANOMALIE TERMICHE della settimana prossima, ecco cosa potrebbe cambiare

L’inverno troverà la forza di organizzare un riscatto durante la prossima settimana? Mica tanto! Esaminando le anomalie termiche che avremo durante la prossima settimana si evince un tentativo invernale solo a ridosso dell’Epifania, ma facciamo parlare le mappe.

La prima ci mostra le anomalie termiche attese in Italia nelle ore centrali di lunedi 1 gennaio. I valori che vedete indicati nella mappa sono gli scostamenti delle temperature rispetto alla media del periodo.

Notiamo che al nord e al centro le temperature saranno nel complesso in media, mentre al sud saranno superiori alle medie, con uno scostamento massimo di 4° nei pressi della Puglia.

Volgiamo lo sguardo oltre, arrivando a metà della settimana prossima, precisamente nelle ore centrali di mercoledi 3 gennaio:

Rieccoci al punto di partenza. Nuova invasione di aria molto mite su tutta a nostra Penisola con temperature ovunque superiori alla media del periodo fino ad un massimo di 8° su diverse aree del centro e del meridione.

Per trovare un tentativo invernale, come anticipato, bisognerà aspettare il periodo dell’Epifania. Ecco le anomalie termiche previste per sabato 6 gennaio:

Finalmente un po’ di freddo sembra affacciarsi sull’Europa occidentale. In Italia le temperature si riporteranno attorno alla media del periodo al centro e al nord, resteranno ancora degli esuberi fino a 4° sulle estreme regioni meridionali.