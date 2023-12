Segnali d’inverno vero: ecco cosa succederà a gennaio…

L’episodio perturbato atteso per l’Epifania potrebbe scuotere il tempo del gennaio 2024 su scala europea. Quella depressione, che qui sotto vediamo fin troppo profonda rispetto a quanto lo sarà veramente, potrebbe comunque dare il là ad un temporaneo cambiamento di circolazione.

Vista così potrebbe favorire non solo un richiamo di aria fredda di origine artica da nord (o da est come mostrano certe carte) ma soprattutto spingere finalmente l’alta pressione verso l’Atlantico, favorendo l’entrata in scena dell’inverno.



Cosa potrebbe determinare questa potenziale rivoluzione barica? Lo strat-warming? No, probabilmente no. L’evento di strat-warming, per quanto rilevante (lo vediamo qui sotto) non sembrerebbe in grado, né di invertire la zonalità dei venti a 10hPa, nè tantomeno quella in troposfera, cioè vicina a noi.

Lo vediamo dall’ultimo aggiornamento del modello europeo relativo proprio a questo fondamentale parametro (per 10hPa si intendono 30km di altezza), dove si nota che rispetto all’analisi di qualche giorno fa, non c’è più traccia dello sfondamento sotto la soglia dell’antizonalità, ma solo di un rallentamento della corrente:

L’idea a questo punto è che l’azione che vi stiamo per raccontare derivi da una manovra tutta troposferica, indipendente da ciò che sta avvenendo in stratosfera. E cosa potrebbe avvenire? Che l’iniezione di aria mite verso l’Islanda o la Scandinavia (è ancora da vedere), unitamente all’azione di risucchio della depressione presente nel Mediterraneo, possa produrre per qualche giorno un richiamo di aria artica verso l’Italia, guardiamo qualche esempio di quanto prevedono i vari modelli:

Qui invece ecco un’azione da est, aria artica continentale e anticiclone che si sdraia sulla Scandinavia:

In questa mappa, sempre prevista per lo stesso intervallo temporale, ecco l’azione dell’aria fredda a 1500m con l’anticiclone centrato sull’Islanda e porte spalancate per il gelo verso sud:

Si tratterebbe comunque di una situazione del tutto temporanea; i principali modelli farebbero intendere che tale congiuntura barica verrebbe distrutta entro il 12 gennaio da una nuova intensificazione delle correnti da ovest, le classiche “scaccia-inverno” ma ovviamente la partita rimane apertissima.

Intanto cerchiamo di “portare a casa” questa piccola rivoluzione, sarebbe già un bel colpo rispetto al placido clima autunnale fuori stagione che stiamo sperimentando.