Gli ACQUAZZONI di lunedi 18: le regioni colpite

In attesa della rimonta anticiclonica che dovrebbe prendere piede attorno alla metà della settimana prossima, lunedi 18 maggio una veloce perturbazione interesserà l’Italia con alcune precipitazioni. La vediamo raffigurata nella mappa sinottica estrapolata dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per le ore centrali di lunedi 18 maggio:

La grossa lacuna barica che attualmente interessa l’Europa dovrebbe lentamente attenuarsi. Tuttavia, un’ultima perturbazione piuttosto debole interesserà l’Italia all’inizio della settimana prossima ed in particolare nella giornata di lunedi 18 maggio. Notate come l’alta pressione presente in sede iberica sia in posizione di espansione verso nord-est ed a partire da mercoledi 20 farà piazza pulita di nubi e fenomeni su tutta l’Europa occidentale.

Sul fronte dei fenomeni previsti in Italia, vi mostriamo la sommatoria delle piogge secondo il modello ECMWF elaborato su base grafica Meteologix per l’intera giornata di lunedì 18 maggio:

Al nord andranno in scena acquazzoni sulla fascia prealpina, sul Piemonte, sull’alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli. Qualche rovescio sarà possibile anche sulla Liguria, mentre sul resto del settentrione il tempo si prevede asciutto.

Scendendo verso sud, qualche acquazzone sarà probabile sulla Sardegna, specie nelle aree interne. Piovaschi anche tra entroterra toscano, Umbria, entroterra di Marche e Abruzzo, ma cose di poco conto. Più a sud, piovaschi sparsi tra Campania, Lucania e Calabria, ma anche qui senza accumuli importanti. Su tutte le altre regioni si prevede tempo asciutto. Temperature ancora lievemente inferiori alla media laddove agiranno i rovesci, in aumento altrove.