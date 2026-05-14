Altra raffica di temporali venerdì 15, ultimi aggiornamenti

Il maltempo non si placa e anche oggi stiamo facendo i conti con numerosi acquazzoni, temporali e grandinate soprattutto al nord Italia, dove si stanno sviluppando squall line di tutto rispetto, in seno ad una profonda saccatura fredda di origine nord-atlantica.

Questa massa d’aria fredda, di stampo chiaramente tardo-invernale, sta arrivando in un periodo dell’anno molto avvezzo ai fenomeni estremi. Considerando che l’energia del sole aumenta sempre più grazie all’aumento dei minuti di luce e all’aumento dell’angolo di inclinazione dei raggi solari, le temperature inevitabilmente salgono nei bassi strati dell’atmosfera, soprattutto in territori come quelli della Val padana. Il passaggio di aria molto più fredda alle alte quote chiaramente va a sollecitare turbolenze estreme che inevitabilmente sfociano in temporali intensi e violenti, con al seguito grandinate, colpi di vento e addirittura tornado, come quelli registrati nelle ultime ore in Veneto.

Nel corso di questo venerdì 15 maggio arriverà la parte più attiva di questa saccatura fredda nord-atlantica. Le temperature, che già stanno scendendo su tutto il nord, caleranno ancor di più nel corso di questo venerdì portandosi ben al di sotto delle medie tipiche del periodo. In Val padana potremmo registrare minime al di sotto dei 10°C e massime a malapena vicine ai 15°C.

In alta quota tornerà la neve, specie sulle Alpi centro-orientali dove si prevedono fiocchi al di sopra dei 1200 metri di altitudine o occasionalmente anche più in basso in presenza di temporali.

Elevato sarà il rischio di grandinate sulla Val padana e anche nelle zone interne del centro Italia, soprattutto durante il pomeriggio. Il modello a scala locale Swiss su base grafica Meteologix indica chiaramente un venerdì molto instabile e perturbato, con ombrelli a portata di mano su gran parte del nord e del medio-alto Tirreno.

Momentaneamente ci sarà un miglioramento al sud, ma anche qui il tempo è destinato a peggiorare sensibilmente durante il weekend.