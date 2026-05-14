Anticipo d’estate dopo il 20: rischio CALDO INTENSO?

Dopo la fase molto instabile e fresca che interesserà il nostro Paese nelle prossime 48-72 ore, la situazione dovrebbe cambiare in favore di una rimonta anticiclonica africana che prenderà corpo a partire da mercoledì 20 maggio. La parte più forte del promontorio stabilizzante che si ergerà in risposta allo sprofondamento di una saccatura sul medio Atlantico, dovrebbe interessare la parte più occidentale dell’Europa, in modo particolare la Penisola Iberica.

Per avere un’idea su come sarà disposto l’asse dell’anticiclone, vi mostriamo la media degli scenari del modello GFS di questo pomeriggio, elaborata su base grafica Meteociel e valida per giovedi 21 maggio:

L’anticipo d’estate interesserà segnatamente la Penisola Iberica, la Francia centro-occidentale e le Isole Britanniche, in modo particolare l’Inghilterra. Su queste nazioni avremo caldo anomalo, con valori termici che supereranno agevolmente i 30°, specie in sede Iberica e Francese. L’Italia verrà interessata marginalmente, anzi, il settore centro meridionale della nostra Penisola resterà sotto il tiro di correnti relativamente più fresche dai quadranti settentrionali che non consentiranno al quadro termico di salire in maniera eccessiva. Un po’ di caldo potrebbe arrivare sulla Sardegna, l’alto-medio Tirreno ed il settore di nord-ovest, ma senza esagerazioni. Inoltre, l’ingerenza di correnti fresche settentrionali potrebbe accendere qualche temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con rari sconfinamenti verso le aree costiere.

Come potrebbe evolvere in seguito la situazione? Vi mostriamo la media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel e valida per lunedi 25 maggio:

Notiamo come l’alta pressione resterà sbilanciata con la sua parte più forte in direzione delle Isole Britanniche. La nostra Penisola sarà meta di ingerenze relativamente più fresche da nord-est che dovrebbero mantenere un quadro termico poco esuberante dalla media, unitamente ad un sottofondo di instabilità con qualche temporale pomeridiano nelle aree montuose.

Vi rimandiamo alle prossime analisi per monitorare attentamente quali potrebbero essere le mosse dell’alta pressione in base alle ultime mappe a nostra disposizione. Non mancate!