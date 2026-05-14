Il MALTEMPO di venerdi 15: FENOMENI INTENSI e mareggiate su molte regioni

L’irruzione artica che avverrà sul nostro Continente raggiungerà il suo apice nella giornata di venerdi 15 maggio. Vi mostriamo la mappa sinottica attesa in Europa nelle ore centrali di venerdi 15, secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

L’aria fredda, evidenziata con le frecce blu, entrerà direttamente dalla Valle del Rodano, ma una parte riuscirà a filtrare anche dai valichi alpini. Nel pomeriggio-sera di venerdi 15 si scaverà una depressione sul Golfo Ligure che determinerà tempo molto instabile, con rovesci e temporali su molte regioni del centro-nord.

La seconda cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 12 di venerdi 15 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci e temporali per una linea temporalesca in discesa dalle Alpi tra il Piemonte e la Lombardia, più asciutto in una prima fase su Liguria ed Emilia Romagna. Neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri. Rovesci su quasi tutto il centro ad eccezione di Marche, Abruzzo e Sardegna orientale. Temporali anche intensi in viaggio dall’alta Toscana verso l’Umbria e l’alto Lazio. Rovesci intensi nell’ovest della Sardegna accompagnati da venti sostenuti occidentali. Più a sud, acquazzoni e qualche temporale tra basso Lazio e Campania, unitamente a qualche piovasco in Sicilia, per il resto tempo asciutto.

La terza mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nel pomeriggio e nella serata di venerdi 15 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci e temporali su basso Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, nord Veneto e Friuli. Neve oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi, più asciutto sulla Romagna, venti forti di Libeccio con mareggiate annesse sull’alto e medio Tirreno. Rovesci e temporali anche intensi su Umbria, Bassa Toscana, Lazio e Campania, con sconfinamenti attenuati verso le Marche. Rovesci anche sulla Sardegna e sulla Sicilia; sul resto d’Italia tempo asciutto o piogge meno probabili. Venti sostenuti in prevalenza occidentali o sud-occidentali, temperature in ulteriore calo specie sotto eventuali rovesci o temporali.