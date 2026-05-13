Meteo dopo il 20 maggio: potrebbe arrivare un COLPO di SCENA

La seconda parte di questa settimana si annuncia fortemente instabile su molte regioni, con temperature inferiori alle medie del periodo. Sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del centro, in occasione di precipitazioni, il clima sarà molto fresco se non addirittura freddo, con la neve che cadrà sulle Alpi a quote basse per la stagione.

La prossima settimana la situazione dovrebbe lentamente cambiare. La pressione inizierà ad aumentare sul settore occidentale del Continente ed attorno al 20 maggio avremo un anticipo d’estate su Penisola Iberica, Mediterraneo occidentale, buona parte della Francia fino al sud delle Isole Britanniche. In Italia le cose potrebbero andare in maniera diversa ed ora vi spieghiamo il perchè.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Europa nelle ore centrali di giovedi 21 maggio secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato sui base grafica Meteociel:

La paventata rimonta dell’anticiclone africano verso nord seguirà una via piuttosto occidentale. L’Italia verrà interessata solo parzialmente, con un po’ di caldo che si farà sentire sui settori più occidentali e sulla Sardegna. Il resto della Penisola resterà sotto l’ingerenza di una corrente fresca settentrionale che oltre a contenere l’euforia dei termometri, determinerà l’innesco di qualche temporale pomeridiano sulla dorsale appenninica (specie centrale e meridionale), con possibili sconfinamenti fino alle coste del medio e basso Tirreno. In altre parole, l’anticipo estivo potrebbe riguardare i Paesi dell’Europa occidentale, mentre in Italia si avrà un’azione del tutto marginale, che potrebbe sconfinare verso condizioni di locale instabilità specie sulle regioni centrali e meridionali.

Volgendo lo sguardo oltre, la seconda mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia sempre secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel valido per lunedi 25 maggio:

L’alta pressione si espanderà in direzione del Regno Unito e la Francia. Il Mediterraneo e l’Italia si troveranno in una “palude barica” dove il bel tempo sarà minacciato da un sottofondo di instabilità, maggiormente concentrata nelle aree interne e montuose, in un contesto termico solo lievemente esuberante dalla media.

Nei prossimi giorni esamineremo attentamente la posizione della rimonta anticiclonica attesa in Europa dopo il 20 maggio, in modo da valutare con maggiore sicurezza il grado di interessamento della nostra Penisola. Non mancate!