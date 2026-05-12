Anticipo d’ESTATE dopo il 20, quanto durerà?

Correnti nord atlantiche moderatamente fredde ed instabili interesseranno a fasi alterne la nostra Penisola fino al termine di questa settimana. Non si prevedono perturbazioni organizzate, di conseguenza non avremo “la pioggia per tutti”. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere di rovescio o temporale anche intenso, ma alternato a periodi gradevoli e soleggiati. Il quadro termico punterà al ribasso, specie nella seconda parte della settimana; in occasione di precipitazioni, il clima potrebbe essere piuttosto fresco se non addirittura freddo, con il ritorno della neve in montagna.

A partire da lunedì 18 maggio, l’instabilità sul nostro Paese inizierà a scemare in favore di un aumento della pressione atmosferica che si renderà più manifesto a partire dal giorno 20. La prima cartina mostra la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel valida per mercoledì 20 maggio:

Alta pressione in rimonta con tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, associato ad un aumento delle temperature che si porteranno su valori superiori alla media del periodo. Qualche incertezza potrebbe esserci sul basso Adriatico ed il meridione dove si attiverà qualche isolato temporale, in seno a correnti relativamente più fresche settentrionali.

Cosa succederà in seguito, ma in particolare quanto durerà questo anticipo d’estate? Nei giorni seguenti l’alta pressione tenderà a migrare molto lentamente verso nord-ovest. Questa la situazione sinottica attesa in Europa secondo la media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel relativa alle ore centrali di domenica 24 maggio:

Il lento e graduale ritiro dell’alta pressione verso ovest, determinerà l’arrivo di correnti più fresche dirette dal nord Europa verso l’Italia (frecce blu). Oltre ad un graduale calo delle temperature, il tempo inizierà a perdere stabilità; il rischio di temporali tornerà ad aumentare specie nelle aree interne e montuose del nord e del centro.