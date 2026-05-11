TEMPESTA di vento martedì 12 su diverse regioni: a Milano attesi 70kmh

Una breve ma intensa tempesta di vento colpirà martedì 12 parte del nord e del centro Italia in seno al passaggio di un fronte freddo da nord, che andrà a colpire soprattutto le Venezie con temporali sparsi associati anche a locali grandinate.

Le aree più colpite dai temporali saranno quelle comprese tra Vicentino, Padovano, Veneziano, Pordenonese ed Udinese sino alla costa.

Il tutto nella prima parte della mattinata.

In seno a questo passaggio instabile si instaureranno forti correnti di FOEHN sulla Lombardia, di Bora sulle Venezie, di Ponente tra Toscana, Elba ed alto Lazio con vento medio tra i 25 e i 45kmh ma con raffiche particolarmente violente tra le 11 e le 14, che potrebbero toccare i 70kmh, come nel caso di Milano, ma anche di Varese, Como, Lecco e Bergamo.

Ci sarà vento sostenuto anche sulle città della Toscana, a Firenze si toccheranno i 45kmh, mentre sulla costa toscana si potrà arrivare anche ai 60kmh, così come sulle zone interne appenniniche al confine con le Marche. Ad Ancona previste raffiche sino a 50kmh.

Vento di caduta anche nel fondovalle dell’Adige con raffiche fino a 55kmh attese a Trento, 43kmh a Bolzano.

Non è invece atteso vento significativo sul Piemonte occidentale ma solo sino al Novarese.

Qui una mappa con la ventilazione attesa nel momento di massimo picco, cioè tra le 10 e le 14, secondo il modello ICON e su base grafica Wetterdienst:

Entro sera i venti sul Tirreno si attenueranno, mentre in Valpadana ruoteranno a sud est riportando l’umidità presente sull’alto Adriatico a depositarsi sulle pianure, dopo la “seccata” attesa per martedì mattina.

Il passaggio dell’impulso freddo porterà temperature decisamente basse oltre i 2000m e non mancherà qualche spruzzata di neve mattutina sulle montagne del Cadore, della Carnia e del Tarvisiano.

La massa d’aria in origine fredda non consentirà alle temperature di salire anche oltre i 22-23°C di massima su tutto il settentrione, ma anche al centro i valori risulteranno simili.

Questa circolazione da nord insisterà anche nei giorni successivi ma con risvolti nuovamente più instabili.



ALLERTA VENTO attendibile al 95%

Attenzione soprattutto su Lombardia e costa toscana, evitare tra le 10 e le 14 di martedì 12 i parchi, le zone alberate, non parcheggiate le auto nei pressi di alberi ad alto fusto.