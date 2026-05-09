TEMPORALI in vista tra domenica 10 e lunedì 11: i dettagli

Una nuova fase di marcata instabilità è pronta a investire l’Italia tra domenica 10 e lunedì 11, con un’evoluzione a due tempi che coinvolgerà soprattutto il nord e il centro, mentre il sud rimarrà ai margini, protetto da un richiamo di correnti più miti meridionali.

La carta pressoria prevista per l’alba di domenica 10 mette in evidenza la bassa pressione in movimento verso nord e centro Italia secondo il modello ICON (lettera L, low pressure), su base grafica Wetterdienst:

Domenica 10: piogge al mattino, temporali nel pomeriggio sul centro tirrenico

Il primo sistema frontale raggiungerà il Paese già domenica mattina, distribuendo piogge sparse tra nord e centro, più insistenti sulle aree interne e sulle zone prealpine. Si tratterà di fenomeni irregolari ma localmente moderati, inseriti in un contesto di nuvolosità diffusa.

Nel pomeriggio l’instabilità si organizzerà maggiormente sul centro tirrenico, dove l’aria più umida in risalita dal Tirreno alimenterà rovesci e temporali tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Non si escludono colpi di vento e locali grandinate, specie nelle aree interne e pedemontane. Le vediamo in questa mappa tratta dal modello ICON su base grafica Wetterdienst:

Sul resto del Paese la giornata trascorrerà tra schiarite e annuvolamenti, con fenomeni più sporadici sul sud peninsulare, dove farà anche caldo, specie in Sicilia, con punte di 27°C nel Siracusano.

Lunedì 11: nuovo impulso freddo sul nord, temporali forti da ovest verso est

Nella notte su lunedì entrerà in scena un secondo impulso instabile, più freddo e dinamico, che investirà il nord Italia a partire dai settori occidentali. I primi temporali raggiungeranno Lombardia e Piemonte orientale, per poi estendersi rapidamente verso Veneto, Emilia centro-orientale e Friuli Venezia Giulia.

Si tratterà di fenomeni anche intensi, con rovesci a tratti violenti, possibili grandinate e raffiche di vento. L’instabilità insisterà sul nord-est e sulla bassa Valpadana anche nel pomeriggio, mantenendo condizioni di tempo inaffidabile fino a sera.

Il centro Italia vivrà una giornata variabile, con qualche rovescio sparso soprattutto nelle regioni adriatiche, mentre il sud continuerà a beneficiare di un richiamo caldo di correnti di Ostro, con clima mite o persino caldo per il periodo.

Temperature in calo al nord e al centro, clima caldo al sud

Il passaggio dei due sistemi frontali determinerà un calo termico di alcuni gradi sulle regioni settentrionali e centrali, più avvertibile nelle aree coinvolte dai fenomeni più intensi. Al contrario, il sud sperimenterà valori superiori alla media, con punte localmente elevate grazie al flusso meridionale prefrontale.