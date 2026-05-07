TEMPORALI anche intensi e FRESCO su mezza Italia fino al 17 maggio

Dopo un aprile comandato quasi per intero dall’alta pressione, con il caldo anomalo protagonista a più riprese sul nostro Paese, maggio ci presenta la dipartita dell’alta pressione in favore di una vasta circolazione depressionaria che si è stabilita da qualche giorno sul settore centro-occidentale europeo.

La nostra Penisola viene investita da correnti occidentali o sud-occidentali che si mostrano instabili al nord e su parte del centro, con la costruzione di rovesci e temporali. Al sud e sulla Sicilia le medesime correnti presentano invece una componete più anticiclonica; di conseguenza la probabilità di pioggia risulta minore e le temperature sono più elevate rispetto al resto d’Italia.

Questa dicotomia climatica tra nord e sud continuerà anche nei prossimi giorni, almeno fino a domenica 17 maggio. A tal proposito vi mostriamo le anomalie termiche e precipitative previste in Italia nel lasso temporale compreso tra lunedì 11 e domenica 17 maggio, in accordo con il modello ECMWF elaborato su base grafica Copernicus, il principale programma europeo di osservazione della Terra, gestito dalla Commissione Europea in collaborazione con ESA, EUMETSAT e altri enti. Monitora l’ambiente, il territorio e la sicurezza fornendo dati gratuiti e aperti, principalmente attraverso la costellazione di satelliti “Sentinelle”. Il suo obiettivo è fornire informazioni affidabili su atmosfera, ambiente marino, terre emerse, cambiamenti climatici e gestione emergenze.

ANONOMALIE TERMICHE

La prima mappa mostra le anomalie termiche al suolo previste in Europa nel lasso temporale compreso tra lunedi 11 e domenica 17:

Notiamo una situazione DIAMETRALMENTE OPPOSTA rispetto al mese di aprile. Tutta l’Europa centro-occidentale fino al Marocco e parte dell’Algeria avranno anomalie termiche AL RIBASSO fino a 4-5° dove si notano i colori più scuri. Viceversa, l’Europa orientale presenterà anomalie termiche AL RIALZO, che in prossimità del nord Africa saranno davvero consistenti. Per ciò che concerne l’Italia, quadro termico SOTTOMEDIA al nord, IN MEDIA al centro e sulla Sardegna, SOPRAMEDIA al sud, specie sulle regioni estreme ed in Sicilia.

ANOMALIE PRECIPITATIVE

La seconda mappa mostra le anomalie precipitative attese in Europa nel lasso temporale compreso tra lunedi 11 e domenica 17:

Piogge superiori al normale su tutta l’Europa centro-occidentale. Per ciò che concerne l’Italia si prevedono piogge oltre la norma al nord, sulla Toscana – al limite fino all’Umbria occidentale e l’alto Lazio. Piogge attorno alla norma sul restante centro ed inferiori alla norma, anche se non di molto, al meridione.