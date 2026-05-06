Altra botta di temporali venerdì 8, ecco dove

Non si placano le correnti atlantiche che approfittano dell’assenza di un solido campo di alta pressione all’interno del Mediterraneo. Dopo i forti temporali delle scorse ore che hanno colpito soprattutto la Lombardia centro-settentrionale e il Veneto, si prospetta il passaggio di un altro fronte proveniente da ovest che garantirà altri acquazzoni e altri intensi temporali, però questa volta su altri territori.

Nel corso di questo venerdì 8 maggio le condizioni meteo peggioreranno improvvisamente su molti territori del centro e del sud, dove l’alta pressione ora presente perderà efficacia, seppur solo per 24 ore. Tanto basta per la formazione di rovesci, nubi minacciose e temporali che arrecheranno non solo locali nubifragi ma anche improvvise grandinate, del tutto plausibili in questo periodo dell’anno dove l’energia in gioco nei bassi strati dell’atmosfera aumenta sempre più col passare dei giorni.

Gli ultimi aggiornamenti del modello Swiss su base grafica Meteologix indicano chiaramente l’arrivo di temporali nel corso di questo venerdì 8 maggio su molti territori tra Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Il focus del maltempo si concentrerà proprio su queste regioni tra mattina, pomeriggio e prime ore della sera.

Piovaschi sparsi su alta Calabria, Sardegna, Toscana. Sarà certamente un passaggio perturbato abbastanza veloce, dato che dalla tarda serata di venerdì e nelle prime ore di sabato tornerà pian piano un po’ di stabilità su tutto il centro-sud Italia.

Da non sottovalutare il rischio di locali grandinate nel pomeriggio di venerdì nei territori interni tra Puglia, Abruzzo, Campania e Basilicata. Isolati temporali potrebbero prender vita, sempre nelle ore più calde della giornata, sui settori pedemontani tra Piemonte e Lombardia.

Durante il weekend l’alta pressione riprenderà quota su tutto il sud Italia e addirittura potrebbe affacciarsi il primo caldo africano della stagione, pronto a spedire le temperature oltre i 30°C su diverse città del sud, dalla Puglia alla Sicilia.