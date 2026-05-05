Forte MALTEMPO mercoledì 6, molte regioni colpite

Il maltempo di stampo atlantico ha interrotto bruscamente l’egemonia dell’alta pressione su tutto il Mediterraneo e in particolar modo sul centro-nord Italia. Nelle ultime ore si è sviluppato un vortice di bassa pressione molto ampio e ben organizzato tra il centro-nord Italia e l’Europa centrale ed è proprio questo a determinare condizioni meteo piuttosto perturbate su molte nostre città.

Un altro fronte freddo carico di piogge e temporali arriverà nel corso di questo mercoledì 6 maggio su tutto il nord e parte del medio-alto Tirreno. Gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, in particolar modo del modello Swiss su base grafica Meteologix, mostrano chiaramente l’arrivo di precipitazioni diffuse e a tratti abbondanti su gran parte del nord Italia.

Pioverà già dalle prime ore di giornata, ma l’apice dei fenomeni è atteso tra la tarda mattinata e il pomeriggio, quando transiteranno acquazzoni e temporali intensi tra Liguria orientale, Toscana, Appennino emiliano e altri temporali lungo la Val padana centro-orientale.

Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti a carattere di nubifragio, pertanto si prospettano accumuli pluviometrici localmente superiori ai 100 mm di pioggia, specie a ridosso delle montagne.

Precipitazioni più disorganizzate anche sul centro Italia, concentrate essenzialmente sul Lazio e la bassa Toscana, mentre pioverà molto meno sul versante adriatico. Locali acquazzoni anche sull’Appennino marchigiano e quello abruzzese, oltre che in Umbria. Da non sottovalutare locali forti temporali in Sardegna.

Man mano che ci si sposta verso sud il maltempo si dileguerà grazie alla maggior vicinanza dell’alta pressione subtropicale, che avrà molto da dire dal weekend in poi, ma di questo ne parleremo in altri aggiornamenti. Fino a quel momento buona parte d’Italia dovrà vedersela con fronti atlantici colmi di precipitazioni e temporali, che però prediligeranno essenzialmente i settori centrali dell’Italia e in parte quelli del nord.