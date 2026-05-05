Il MALTEMPO di mercoledi 6: rovesci e TEMPORALI anche intensi!

La prima perturbazione che sta interessando le regioni centro-settentrionali tende a muoversi verso levante. E’ seguita da una nuova e più intensa perturbazione che tra la prossima notte e la giornata di mercoledi 6 maggio interesserà la nostra Penisola con precipitazioni anche temporalesche. La vediamo raffigurata nella mappa sinottica estrapolata dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel per la mattinata di mercoledi 6:

Rispetto alla perturbazione odierna, il nuovo sistema sarà associato ad una saccatura leggermente più ficcante, coadiuvata da un calo dei geopotenziali alle quote superiori. In altre parole, avremo il concorso di aria più fredda in quota che potrebbe fungere da miccia per l’innesco di temporali che a tratti saranno anche intensi.

La seconda cartina mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia tra le 00 e le 12 di mercoledi 6 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Temporali anche piuttosto intensi sono attesi sulla Liguria centro-orientale. Rovesci tra Val Sesia ed Ossola, piogge sparse sul resto del settentrione ad eccezione forse della Romagna che si troverà sottovento. Al centro rovesci sulla Sardegna e lungo le coste della Toscana, piovaschi sparsi sul resto delle regioni centrali specie nelle aree interne; tempo invece più asciutto al sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne della Campania e della Lucania, ma con accumuli scarsi.

Questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 12 di mercoledi 6 e le 00 su giovedi 7 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Meteociel:

Rovesci temporaleschi sulla Lombardia centro-settentrionale oltre che tra il Trentino ed il Friuli; piovaschi sparsi sulla Liguria centro-orientale, mentre sul resto del nord il tempo si prevede asciutto. Tempo molto instabile anche al centro con acquazzoni anche temporaleschi su Sardegna settentrionale, Toscana, Umbria e Lazio. Più asciutto il tempo tra Marche e Abruzzo, specie lungo la fascia costiera. Rovesci si faranno vedere anche al sud, in modo particolare nelle aree interne di Molise, Campania, Lucania e Puglia; tempo più asciutto sulle restanti aree del meridione.