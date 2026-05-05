Acquazzoni e TEMPORALI martedi 5: fino a 50mm su alcune aree

Dopo un lungo pellegrinaggio di nubi medio-alte, tra la serata e la scorsa notte è giunta sull’Italia la prima perturbazione atlantica dopo quasi 2 mesi di stop. Sta interessando diversi settori del nord e del centro, portando con se fenomeni nel complesso moderati, anche se qualche rovescio o temporale più intenso non manca.

Vediamo come si presenta la situazione meteorologica a scala nazionale attraverso l’immagine satellitare nel campo del visibile scattata alle 8 di questa mattina:

Da molto tempo non si vedeva l’Italia così coperta dalle nubi. Il fronte freddo, sede dei fenomeni più intensi, sta transitando tra la Liguria ed il nord-ovest; punterà nelle prossime ore verso il centro ed il nord-est. E’ seguito da condizioni di variabilità con qualche apertura che già sta interessando il ponente ligure ed il Piemonte occidentale. A stretto giro arriverà una seconda perturbazione che interesserà il nord ed il centro nella giornata di mercoledi 6 maggio, ma ne riparleremo.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 12 di martedi 5 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

I rovesci più intensi si sposteranno dal Levante Ligure verso l’alta Toscana, risultando a tratti temporaleschi. Piogge sparse su quasi tutto il nord, con parziali attenuazioni sulla Liguria e la bassa pianura. Piogge sparse su buona parte delle regioni centrali ed il nord della Sardegna, occasionalmente accompagnate da colpi di tuono. Tempo invece più asciutto al sud e sulla Sicilia a parte piovaschi nelle aree interne della Campania e del Molise.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia per il pomeriggio e la serata di martedi 5 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci anche di tipo temporalesco sulla Lombardia. Rovesci anche tra il nord del Veneto, il Trentino ed il Friuli, unitamente alla Liguria centro-orientale; tempo più asciutto sui restanti settori del settentrione. Acquazzoni saranno possibili anche tra Toscana, Umbria occidentale, Lazio e zone interne della Sardegna. Più asciutto il tempo lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali in genere, a parte qualche piovasco nei settori interni. Temperature in calo al nord e al centro, stazionarie al sud.