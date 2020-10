Meteo: maestrale al sud ma torna il Sole, PAUSA troppo breve? In primo piano - Oggi, ore 10.10 - Dopo le piogge a tratti intense che ieri hanno investito il centro-sud e subito tornato il Sole,. L'alta pressione è in rapido rinforzo sul Mediterraneo e ha spazzato via in men che non si dica la perturbazione di ieri, lasciando spazio al Sole. Qualche nube residua ed anche un freschissimo vento di maestrale stanno ancora interessando il sud, ma il tempo è destinato a migliorare ulteriorment […]

Forte MALTEMPO atteso al sud tra lunedì e martedì, freddo al nord Le mappe indicano precipitazioni molto intense sul meridione tra lunedì e martedì mattina. In primo piano - Oggi, ore 10.00 - I contrasti più intensi con il progredire della stagione vanno a realizzarsi laddove ancora fa piuttosto caldo, cioè al sud, e quando arriva una saccatura come quella prevista tra domenica e lunedì, accompagnata da aria fredda e da un minimo depressionario al suolo sul Tirreno centrale, il gioco è fatto. Il nord sarà impegnato dai fenomeni solo nella giornata di domenica 11 ottobre, eccezion fa […]

VORTICE POLARE: cos'è e come influisce sul tempo dell'inverno italiano Il bello e il cattivo tempo dipendono per buona parte dai lui, in particolare nella stagione fredda. MeteoLive school - Oggi, ore 08.57 - Il vortice polare, questo sconosciuto. Cosa si intende per l'esattezza con questo termine? Si intende quella circolazione che ruota in senso antiorario attorno alle latitudini polari delimitata dalla cintura delle Correnti a Getto. Questo tipo di circolazione deve la sua direzione di moto alla nota forza deviante di Coriolis che è massima proprio alle alte latitudini. Entro le sue spire è racchi […]

AGGIORNAMENTO previsioni meteo LIVE per OGGI, DOMANI e i prossimi giorni In primo piano - Oggi, ore 08.11 - Segnaliamo che i nostri esperti hanno appena effettuato l'aggiornamento delle previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni per tutta l'Italia. Tali previsioni verranno poi ancora aggiornate e affinate più volte nel corso della giornata (dalle 8:00 alle 22:00) con le ultime indicazioni dei modelli fisico-matematici e con l'ausilio di satelliti e radar (previsioni per oggi). -----------. […]

Breve parentesi di bel tempo, da sabato sera nuova zampata del MALTEMPO Passaggi nuvolosi medio alti in un contesto almeno a tratti soleggiato sino a sabato pomeriggio. Da sabato sera peggiora al nord ma con fenomeni in localizzazione tra Liguria, centro-est Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, in estensione domenica a gran parte del centro. Lunedì forte maltempo al sud. Prima pagina - Oggi, ore 07.57 - L'alba colma di speranza di oggi a Trezzano Sul Naviglio (MI) immortalata da Alessio Grosso: altocumuli stratiformi arrossati dal sole ancora sotto la linea dell'orizzonte, segnale di pressione atmosferica in temporaneo aumento e aria piuttosto secca a tutte le quote. Durerà poco... SITUAZIONE: il promontorio anticiclonico che tende ad abbracciare l'Italia risulterà molto debole e non riuscir […]

Effimera parentesi anticiclonica, poi una lunga fase di tempo PERTURBATO, a tratti anche FREDDO Il passaggio di un promontorio mobile di alta pressione, porta un paio di giornate (giovedì 8, venerdì 9) con tempo più stabile sulla penisola. Le temperature accenneranno ad una lieve ripresa. Si cambia di nuovo registro a partire dal weekend e poi per tutta la prossima settimana, dove saranno prevalenti scenari di tempo instabile, a tratti addirittura perturbato, con temperature inferiori alla norma. In primo piano - 7 Ottobre 2020, ore 21.50 - Arriva un promontorio mobile di alta pressione che ci interesserà nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, regalando una breve parentesi di tempo stabile, con valori termici che accenneranno ad un lieve rialzo. Queste saranno probabilmente le uniche due giornate in cui le condizioni atmosferiche risulteranno tranquille, avremo una garanzia di tempo soleggiato nell'arco delle 24 ore. Appro […]

Meteo a 15 giorni: confermata un'evoluzione spesso PERTURBATA Da una fase di maltempo ad un'altra: cambieranno solo le caratteristiche. Fantameteo 15gg - 7 Ottobre 2020, ore 16.30 - Volto instabile, a tratti perturbato, dell'autunno scatenato. Il vortice freddo in arrivo da domenica 11 ottobre, rimarrà parcheggiato sui cieli della Penisola almeno sino a giovedì 15 ottobre, determinando marcate condizioni di instabilità, a tratti perturbata, e lasciandoci in eredità una pesante anomalia pressoria negativa a tutte le quote, come mostra in maniera eloquente questa mappa del mode […]

Meteo a 7 giorni: breve parentesi di BEL TEMPO, poi nuovamente PIOGGE e TEMPORALI Da giovedì fino a sabato l'alta pressione riporterà il bel tempo su tutta la Penisola accompagnato da temperature gradevoli. Domenica nuovo peggioramento al nord e al centro, in trasferimento verso il meridione tra lunedi 12 e martedi 13 ottobre. Generale calo delle temperature. La sfera di cristallo - 7 Ottobre 2020, ore 16.00 - Dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito diverse aree del nord Italia, ci aspetta qualche giorno soleggiato e gradevole senza ulteriori piogge. Già.. domani, giovedi 8 ottobre, le ultime nubi si attarderanno sulle estreme regioni meridionali dove non si esclude qualche residua pioggia: Sul resto d'Italia avremo una bella giornata soleggiata e gradevole, a parte qualche nube locale senza co […]

Alluvioni in Piemonte: l'ondata di maltempo ha stravolto la morfologia del territorio In primo piano - 7 Ottobre 2020, ore 13.24 - Le devastanti alluvioni della scorsa settimana sul Piemonte hanno avuto un impatto a dir poco clamoroso sul territorio regionale, in particolare nel cuneese. Gli oltre 500-600 mm di pioggia caduti in appena 24 ore hanno scatenato piene eccezionali dei fiumi e soprattutto hanno estremamente destabilizzato i versanti montuosi dando vita a frane e smottamenti. I corsi d'acqua del cuneese sono letter […]