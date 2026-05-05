Mercoledì mattina piogge intense fra Piemonte, Lombardia e Liguria: i dettagli

Le ultime proiezioni dei modelli confermano un mercoledì mattina all’insegna del forte maltempo su gran parte del Settentrione e dei settori tirrenici superiori. Le mappe di accumulo a 6 ore evidenziano tre scenari ben distinti tra piogge torrenziali, rovesci moderati e piovaschi sparsi.

🔴 Nord-Ovest: Allerta tra Verbano e Laghi Lombardi

La situazione più critica si concentra nella fascia prealpina e pedemontana. In mattinata fra le 7 e le 13, si prevedono accumuli significativi che impongono attenzione:

(30-45 mm): Una vasta area tra alto Piemonte (zona Domodossola) , il confine svizzero ( Lugano ), Varese e Como rischia accumuli fino a 45 mm in poche ore. Si tratta di piogge battenti che potrebbero appesantire il reticolo idrografico minore.

Una vasta area tra alto Piemonte (zona , il confine svizzero ( ), e rischia accumuli fino a 45 mm in poche ore. Si tratta di piogge battenti che potrebbero appesantire il reticolo idrografico minore. Milano e hinterland: La metropoli si trova nella zona gialla/verde, con accumuli stimati tra 20 e 30 mm . Piogge consistenti anche a Monza e Bergamo.

La metropoli si trova nella zona gialla/verde, con accumuli stimati tra . Piogge consistenti anche a Monza e Bergamo. Pianura Padana: Piogge più moderate (10-15 mm) a Novara, Pavia e Vigevano, mentre sul Piacentino pioggia debole (2-5 mm).

🟡 Liguria e Alta Toscana: Rovesci in scorrimento

Sul Levante Ligure e la Versilia il maltempo avrà un carattere più marittimo:

Genova e Chiavari: Si attendono tra i 20 e i 25 mm (zona gialla) in rapido spostamento verso l’interno.

Si attendono tra i (zona gialla) in rapido spostamento verso l’interno. Entroterra Appenninico: Gli accumuli maggiori si registreranno sui rilievi alle spalle di Chiavari e La Spezia per l’effetto stau (sbarramento orografico).

🔴Allerta Toscana: Temporali in transito sulla fascia settentrionale

La mappa evidenzia un sistema perturbato piuttosto organizzato che colpirà con decisione il quadrante nord-occidentale della Toscana. Si prevedono fenomeni intensi in rapido scorrimento verso l’interno.

Dettaglio degli accumuli previsti

La zona è caratterizzata da una spiccata variabilità dovuta all’orografia appenninica:

Pistoia e Prato (Criticità Arancione): Queste aree sono nel mirino dei nuclei più forti. Si prevedono accumuli tra i 35 e i 45 mm in poche ore, con possibili nubifragi localizzati.

Queste aree sono nel mirino dei nuclei più forti. Si prevedono accumuli tra i in poche ore, con possibili nubifragi localizzati. Lucca e l’area di Viareggio: piogge consistenti tra i 15 e i 25 mm .

piogge consistenti tra i . Pisa, Livorno e la Costa: Spostandosi verso la costa centrale, gli accumuli si attestano tra i 10 e i 20 mm , con nuclei più intensi segnalati appena a sud di Livorno.

Spostandosi verso la costa centrale, gli accumuli si attestano tra i , con nuclei più intensi segnalati appena a sud di Livorno. Firenze: Il capoluogo si trova sul bordo del sistema perturbato. Sono previste piogge moderate tra i 7 e i 15 mm , ma la situazione potrebbe peggiorare rapidamente se i nuclei pistoiesi dovessero scivolare verso sud.

Il capoluogo si trova sul bordo del sistema perturbato. Sono previste piogge moderate tra i , ma la situazione potrebbe peggiorare rapidamente se i nuclei pistoiesi dovessero scivolare verso sud. Siena e Arezzo: In queste zone il maltempo sarà meno incisivo durante questa fase, con piogge deboli o assenti.

🟢 Nord-Est: Piogge diffuse ma meno violente

Il Triveneto e l’Emilia vedranno un peggioramento più graduale e meno estremo rispetto al settore occidentale:

Veneto Centrale: Tra Vicenza, Padova e Treviso si prevedono accumuli tra i 10 e i 15 mm . Piogge simili interesseranno anche Belluno e Pordenone .

Tra si prevedono accumuli tra i . Piogge simili interesseranno anche e . Trentino e Alto Adige: Situazione più tranquilla a Bolzano (piogge deboli, < 5 mm), mentre a Trento e Riva del Garda gli accumuli saliranno verso i 7-10 mm.

Situazione più tranquilla a Bolzano (piogge deboli, < 5 mm), mentre a e Riva del Garda gli accumuli saliranno verso i 7-10 mm. Venezia e la Costa: Piogge deboli o piovaschi intermittenti, generalmente sotto i 5 mm .

Piogge deboli o piovaschi intermittenti, generalmente sotto i . Emilia-Romagna: Piogge deboli (1-3 mm) su Parma, Reggio Emilia e Bologna, con fenomeni in intensificazione solo verso la tarda mattinata.

Consigli per il mattino di mercoledì

Attenzione massima alla guida per chi percorre le tratte autostradali della A8 (Milano-Laghi) e della A9 (Como-Chiasso) nelle prime ore di mercoledì, dove la visibilità e il drenaggio potrebbero essere compromessi dai nuclei di pioggia arancione. Situazione da monitorare anche sulla A12 tra Genova e La Spezia. Si raccomanda prudenza per chi deve percorrere anche l’autostrada A11 Firenze-Mare a causa di possibili brevi temporali intensi.