Mercoledì mattina piogge intense fra Piemonte, Lombardia e Liguria: i dettagli
Previsione dettagliata per la mattinata di mercoledì: piogge abbondanti su alcune aree del nord Italia e parte del centro Italia.
Le ultime proiezioni dei modelli confermano un mercoledì mattina all’insegna del forte maltempo su gran parte del Settentrione e dei settori tirrenici superiori. Le mappe di accumulo a 6 ore evidenziano tre scenari ben distinti tra piogge torrenziali, rovesci moderati e piovaschi sparsi.
🔴 Nord-Ovest: Allerta tra Verbano e Laghi Lombardi
La situazione più critica si concentra nella fascia prealpina e pedemontana. In mattinata fra le 7 e le 13, si prevedono accumuli significativi che impongono attenzione:
- (30-45 mm): Una vasta area tra alto Piemonte (zona Domodossola), il confine svizzero (Lugano), Varese e Como rischia accumuli fino a 45 mm in poche ore. Si tratta di piogge battenti che potrebbero appesantire il reticolo idrografico minore.
- Milano e hinterland: La metropoli si trova nella zona gialla/verde, con accumuli stimati tra 20 e 30 mm. Piogge consistenti anche a Monza e Bergamo.
- Pianura Padana: Piogge più moderate (10-15 mm) a Novara, Pavia e Vigevano, mentre sul Piacentino pioggia debole (2-5 mm).
🟡 Liguria e Alta Toscana: Rovesci in scorrimento
Sul Levante Ligure e la Versilia il maltempo avrà un carattere più marittimo:
- Genova e Chiavari: Si attendono tra i 20 e i 25 mm (zona gialla) in rapido spostamento verso l’interno.
- Entroterra Appenninico: Gli accumuli maggiori si registreranno sui rilievi alle spalle di Chiavari e La Spezia per l’effetto stau (sbarramento orografico).
🔴Allerta Toscana: Temporali in transito sulla fascia settentrionale
La mappa evidenzia un sistema perturbato piuttosto organizzato che colpirà con decisione il quadrante nord-occidentale della Toscana. Si prevedono fenomeni intensi in rapido scorrimento verso l’interno.
Dettaglio degli accumuli previsti
La zona è caratterizzata da una spiccata variabilità dovuta all’orografia appenninica:
- Pistoia e Prato (Criticità Arancione): Queste aree sono nel mirino dei nuclei più forti. Si prevedono accumuli tra i 35 e i 45 mm in poche ore, con possibili nubifragi localizzati.
- Lucca e l’area di Viareggio: piogge consistenti tra i 15 e i 25 mm.
- Pisa, Livorno e la Costa: Spostandosi verso la costa centrale, gli accumuli si attestano tra i 10 e i 20 mm, con nuclei più intensi segnalati appena a sud di Livorno.
- Firenze: Il capoluogo si trova sul bordo del sistema perturbato. Sono previste piogge moderate tra i 7 e i 15 mm, ma la situazione potrebbe peggiorare rapidamente se i nuclei pistoiesi dovessero scivolare verso sud.
- Siena e Arezzo: In queste zone il maltempo sarà meno incisivo durante questa fase, con piogge deboli o assenti.
🟢 Nord-Est: Piogge diffuse ma meno violente
Il Triveneto e l’Emilia vedranno un peggioramento più graduale e meno estremo rispetto al settore occidentale:
- Veneto Centrale: Tra Vicenza, Padova e Treviso si prevedono accumuli tra i 10 e i 15 mm. Piogge simili interesseranno anche Belluno e Pordenone.
- Trentino e Alto Adige: Situazione più tranquilla a Bolzano (piogge deboli, < 5 mm), mentre a Trento e Riva del Garda gli accumuli saliranno verso i 7-10 mm.
- Venezia e la Costa: Piogge deboli o piovaschi intermittenti, generalmente sotto i 5 mm.
- Emilia-Romagna: Piogge deboli (1-3 mm) su Parma, Reggio Emilia e Bologna, con fenomeni in intensificazione solo verso la tarda mattinata.
Consigli per il mattino di mercoledì
Attenzione massima alla guida per chi percorre le tratte autostradali della A8 (Milano-Laghi) e della A9 (Como-Chiasso) nelle prime ore di mercoledì, dove la visibilità e il drenaggio potrebbero essere compromessi dai nuclei di pioggia arancione. Situazione da monitorare anche sulla A12 tra Genova e La Spezia. Si raccomanda prudenza per chi deve percorrere anche l’autostrada A11 Firenze-Mare a causa di possibili brevi temporali intensi.