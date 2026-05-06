Meteo Maggio: prima i NUBIFRAGI, poi arriva il primo caldo africano. Ecco quando

Il mese di Maggio 2026 si apre con una decisa e attesa svolta barica. Dopo settimane di incertezza, la definitiva apertura della “Porta Atlantica” ha innescato l’ingresso di correnti umide e instabili che stanno portando su molte zone Italiane un importante apporto di precipitazioni fondamentale per le nostre riserve idriche, ma non senza criticità.

Mercoledì 6 Maggio: il picco del maltempo

Mercoledì 6 maggio vedrà il persistere della circolazione ciclonica, con l’inserimento di aria fresca che andrà a determinare fenomeni temporaleschi anche intensi tra nord e centro, in particolare nelle ore pomeridiane:



Nord Italia: Rovesci di pioggia intermittenti su alto Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli. Nel pomeriggio, i fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale, con accumuli significativi a ridosso delle aree alpine e prealpine. Sulla Liguria di levante possibili temporali autorigeneranti specie sul settore Appenninico.

Nevicate su ovest Alpi mediamente oltre i 2000m e con una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali solo dalla tarda serata.



Centro Italia: Instabilità sulla fascia Tirrenica. Toscana, Lazio e Umbria vedranno rovesci di pioggia intermittenti, con rischio di locali grandinate. Sul versante Adriatico (Marche, Abruzzo), il tempo sarà più variabile con piogge intermittenti alternate a brevi schiarite.



Sud e Isole: Situazione decisamente più stabile. In Sicilia e Calabria prevale il sole, pur con il passaggio di velature. In Sardegna, invece, il tempo peggiorerà soprattutto dal pomeriggio con forti acquazzoni intermittenti.

Giovedì 7: Miglioramento progressivo e temperature in rialzo

La giornata sarà caratterizzata da un’instabilità residua al mattino che lascerà spazio a schiarite più ampie nella seconda parte della giornata.

Nord: Al mattino persiste una nuvolosità sparsa, in particolare sui settori alpini e prealpini del centro-est, dove si segnalano isolate precipitazioni. Nel pomeriggio la situazione volgerà al bello, con il sole protagonista salvo per qualche sporadico fenomeno limitato alle zone montuose.

Al mattino persiste una nuvolosità sparsa, in particolare sui settori alpini e prealpini del centro-est, dove si segnalano isolate precipitazioni. Nel pomeriggio la situazione volgerà al bello, con il sole protagonista salvo per qualche sporadico fenomeno limitato alle zone montuose. Centro: Avvio di giornata con nubi irregolari che potranno dare origine a fenomeni localizzati tra Umbria, Lazio, Abruzzo e il sud della Toscana. Il pomeriggio sarà più soleggiato, pur permanendo il rischio di temporali nelle aree appenniniche, specialmente sul versante abruzzese.

Avvio di giornata con nubi irregolari che potranno dare origine a fenomeni localizzati tra Umbria, Lazio, Abruzzo e il sud della Toscana. Il pomeriggio sarà più soleggiato, pur permanendo il rischio di temporali nelle aree appenniniche, specialmente sul versante abruzzese. Sud e Isole: Prevarrà il sole nonostante una leggera nuvolosità. Tra il pomeriggio e la serata è atteso un peggioramento sulla Sardegna con la possibilità di qualche piovasco.

Venerdì 8: Nuova instabilità al Centro-Sud

La settimana si chiude con condizioni meteo più variabili, con un parziale spostamento del maltempo verso i settori centrali e meridionali.

Nord: Mattinata all’insegna della variabilità con possibili piogge localizzate sul basso Piemonte. Nel pomeriggio ampie schiarite, pur restando attivo il rischio di temporali di calore lungo i rilievi.

Mattinata all’insegna della variabilità con possibili piogge localizzate sul basso Piemonte. Nel pomeriggio ampie schiarite, pur restando attivo il rischio di temporali di calore lungo i rilievi. Centro: Cielo molto nuvoloso al mattino con rovesci e temporali diffusi; la Toscana farà eccezione godendo di maggiori schiarite. Nel pomeriggio si prevede un graduale miglioramento, sebbene le zone interne resteranno vulnerabili a fenomeni temporaleschi.

Cielo molto nuvoloso al mattino con rovesci e temporali diffusi; la Toscana farà eccezione godendo di maggiori schiarite. Nel pomeriggio si prevede un graduale miglioramento, sebbene le zone interne resteranno vulnerabili a fenomeni temporaleschi. Sud e Isole: Piogge e rovesci colpiranno i settori peninsulari, mentre le isole maggiori godranno di un tempo più soleggiato. Nel pomeriggio sono attese aperture da ovest, ma persisterà l’instabilità (anche temporalesca) tra la dorsale appenninica e il versante adriatico.

La svolta del Weekend: arriva il “Caldo Africano”

Le proiezioni dei modelli del Centro Europeo (ECMWF) indicano un radicale e repentino cambio di scenario a partire da sabato 9 maggio.

Mentre le temperature rimarranno “sotto tono” e frizzanti fino a giovedì, da venerdì assisteremo a una decisa risalita termica. Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale trasporterà masse d’aria calda verso il Mediterraneo centrale. Entro domenica, in particolare in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, si potrebbero toccare punte di 29-31°C, valori tipici di giugno. Ecco una mappa che illustra la situazione prevista per il pomeriggio di domenica 10 maggio a livello termico secondo il modello GFS su base grafica Meteociel:

Questa fiammata africana sarà però il preludio a un nuovo possibile guasto: le simulazioni a lungo termine indicano già un nuovo cedimento della pressione tra l’11 e il 12 maggio, con il ritorno di piogge significative a partire dal Nord-Ovest.

Il sud invece continuerà a beneficiare con buona probabilità di condizioni anticicloniche, pur con qualche grado in meno rispetto ai valori attesi nel fine settimana 9-10 maggio.

E’ normale che avvenga tutto ciò?

Si, assolutamente se la configurazione è quella che si è andata stabilendo sul centro Europa, le conseguenze sono queste, già osservate in passato e foriere di drastiche divisioni termiche tra nord e sud Italia.