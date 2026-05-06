Meteo Maggio: prima i NUBIFRAGI, poi arriva il primo caldo africano. Ecco quando
Tanto maltempo, poi 30°C: ecco il folle avvio di Maggio
Il mese di Maggio 2026 si apre con una decisa e attesa svolta barica. Dopo settimane di incertezza, la definitiva apertura della “Porta Atlantica” ha innescato l’ingresso di correnti umide e instabili che stanno portando su molte zone Italiane un importante apporto di precipitazioni fondamentale per le nostre riserve idriche, ma non senza criticità.
Mercoledì 6 Maggio: il picco del maltempo
Mercoledì 6 maggio vedrà il persistere della circolazione ciclonica, con l’inserimento di aria fresca che andrà a determinare fenomeni temporaleschi anche intensi tra nord e centro, in particolare nelle ore pomeridiane:
Nord Italia: Rovesci di pioggia intermittenti su alto Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli. Nel pomeriggio, i fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale, con accumuli significativi a ridosso delle aree alpine e prealpine. Sulla Liguria di levante possibili temporali autorigeneranti specie sul settore Appenninico.
Nevicate su ovest Alpi mediamente oltre i 2000m e con una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali solo dalla tarda serata.
Centro Italia: Instabilità sulla fascia Tirrenica. Toscana, Lazio e Umbria vedranno rovesci di pioggia intermittenti, con rischio di locali grandinate. Sul versante Adriatico (Marche, Abruzzo), il tempo sarà più variabile con piogge intermittenti alternate a brevi schiarite.
Sud e Isole: Situazione decisamente più stabile. In Sicilia e Calabria prevale il sole, pur con il passaggio di velature. In Sardegna, invece, il tempo peggiorerà soprattutto dal pomeriggio con forti acquazzoni intermittenti.
Giovedì 7: Miglioramento progressivo e temperature in rialzo
La giornata sarà caratterizzata da un’instabilità residua al mattino che lascerà spazio a schiarite più ampie nella seconda parte della giornata.
- Nord: Al mattino persiste una nuvolosità sparsa, in particolare sui settori alpini e prealpini del centro-est, dove si segnalano isolate precipitazioni. Nel pomeriggio la situazione volgerà al bello, con il sole protagonista salvo per qualche sporadico fenomeno limitato alle zone montuose.
- Centro: Avvio di giornata con nubi irregolari che potranno dare origine a fenomeni localizzati tra Umbria, Lazio, Abruzzo e il sud della Toscana. Il pomeriggio sarà più soleggiato, pur permanendo il rischio di temporali nelle aree appenniniche, specialmente sul versante abruzzese.
- Sud e Isole: Prevarrà il sole nonostante una leggera nuvolosità. Tra il pomeriggio e la serata è atteso un peggioramento sulla Sardegna con la possibilità di qualche piovasco.
Venerdì 8: Nuova instabilità al Centro-Sud
La settimana si chiude con condizioni meteo più variabili, con un parziale spostamento del maltempo verso i settori centrali e meridionali.
- Nord: Mattinata all’insegna della variabilità con possibili piogge localizzate sul basso Piemonte. Nel pomeriggio ampie schiarite, pur restando attivo il rischio di temporali di calore lungo i rilievi.
- Centro: Cielo molto nuvoloso al mattino con rovesci e temporali diffusi; la Toscana farà eccezione godendo di maggiori schiarite. Nel pomeriggio si prevede un graduale miglioramento, sebbene le zone interne resteranno vulnerabili a fenomeni temporaleschi.
- Sud e Isole: Piogge e rovesci colpiranno i settori peninsulari, mentre le isole maggiori godranno di un tempo più soleggiato. Nel pomeriggio sono attese aperture da ovest, ma persisterà l’instabilità (anche temporalesca) tra la dorsale appenninica e il versante adriatico.
La svolta del Weekend: arriva il “Caldo Africano”
Le proiezioni dei modelli del Centro Europeo (ECMWF) indicano un radicale e repentino cambio di scenario a partire da sabato 9 maggio.
Mentre le temperature rimarranno “sotto tono” e frizzanti fino a giovedì, da venerdì assisteremo a una decisa risalita termica. Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale trasporterà masse d’aria calda verso il Mediterraneo centrale. Entro domenica, in particolare in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, si potrebbero toccare punte di 29-31°C, valori tipici di giugno. Ecco una mappa che illustra la situazione prevista per il pomeriggio di domenica 10 maggio a livello termico secondo il modello GFS su base grafica Meteociel:
Questa fiammata africana sarà però il preludio a un nuovo possibile guasto: le simulazioni a lungo termine indicano già un nuovo cedimento della pressione tra l’11 e il 12 maggio, con il ritorno di piogge significative a partire dal Nord-Ovest.
Il sud invece continuerà a beneficiare con buona probabilità di condizioni anticicloniche, pur con qualche grado in meno rispetto ai valori attesi nel fine settimana 9-10 maggio.
E’ normale che avvenga tutto ciò?
Si, assolutamente se la configurazione è quella che si è andata stabilendo sul centro Europa, le conseguenze sono queste, già osservate in passato e foriere di drastiche divisioni termiche tra nord e sud Italia.