Il MALTEMPO di venerdi 8: TEMPORALI su queste regioni

La seconda perturbazione della settimana sta scorrendo in queste ore sulla Penisola, portando precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nella giornata di giovedi 7 maggio avremo una temporanea tregua dei fenomeni, mentre venerdì 8 maggio è atteso il transito di una terza perturbazione che questa volta dovrebbe impegnare maggiormente le regioni centro-meridionali.

La prima cartina mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 00 e le 12 di venerdi 15 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

La nuova perturbazione sarà in azione sull’Italia. Partendo dal nord, rovesci sono attesi sul Piemonte occidentale e l’Emilia Romagna. Al centro acquazzoni anche temporaleschi tra la media-bassa Toscana, l’Umbria e il Lazio; rovesci in transito da ovest verso est sulla Sardegna; più sporadiche le piogge lungo il versante adriatico. Infine, acquazzoni anche al sud specie sulla Campania, per il resto la mattinata di venerdi 8 si prevede asciutta.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 12 di venerdi 8 e le 00 su sabato 9 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Residui piovaschi sul Piemonte, in attenuazione in serata. Qualche piovasco pomeridiano non si esclude anche sull’Appennino Ligure, anch’esso in attenuazione al calare del sole. Rovesci più consistenti bagneranno le aree interne poste tra Lazio e Abruzzo, il sud della Campania e la Lucania. Gradualmente questi fenomeni si concentreranno sulla Puglia in serata, prima di una loro attenuazione in tarda serata. Sul resto della Penisola tempo asciutto ed in parte anche soleggiato.