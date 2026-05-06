Parentesi di bel tempo effimera tra venerdì e sabato, domenica 10 torna la PIOGGIA

La breve ma significativa rimonta dell’anticiclone, attesa tra venerdì e sabato, riuscirà ad interrompere il flusso delle correnti sud‑occidentali che da giorni sospingono verso l’Italia nubi, umidità e perturbazioni atlantiche. Sarà una parentesi luminosa, quasi un respiro profondo della stagione, capace di riportare il sole da nord a sud e di regalare un clima decisamente più gradevole, persino caldo nelle ore centrali del giorno.

Il miglioramento si farà sentire con decisione soprattutto al Centro e al Sud, dove l’aria più mite verrà esaltata dall’irraggiamento pomeridiano: in Sicilia si potranno sfiorare i 26-27°C, mentre Lazio e Campania ritroveranno valori tipici di una primavera ormai matura, con punte di 24-25°C. Saranno due giornate dal sapore quasi pre-estivo, con cieli limpidi, venti più deboli e una sensazione di stabilità che mancava da tempo. Ecco i valori attesi sulla mappa dal modello GFS su base grafica Meteociel per le ore centrali di sabato 9 maggio:

Ma questa tregua, per quanto piacevole, non rappresenterà un vero cambio di passo nella circolazione generale. L’Atlantico, infatti, non ha alcuna intenzione di arretrare. E così domenica 10 un doppio impulso instabile farà il suo ingresso tra il Nord-ovest e la Sardegna, riportando piogge, rovesci e anche qualche temporale. Il fronte di passaggio sulla Sardegna riuscirà a scivolare parzialmente anche il Lazio, l’Umbria, la bassa Toscana e poi la Campania, dove il tempo tenderà a peggiorare nel corso della giornata. Ecco una mappa delle piogge previste nell’arco delle 24 ore per domenica 10 maggio tra nord e centro secondo il modello ICON su base grafica Meteologix:

Il contrasto termico sarà evidente: al Nord e su parte del Centro le temperature torneranno a scendere, riportando un clima più frizzante e instabile, mentre all’estremo Sud si vivrà l’esatto opposto. Il richiamo caldo prefrontale, infatti, si intensificherà proprio nelle regioni meridionali, regalando una domenica quasi estiva. La Sicilia potrebbe toccare i 30°C, mentre Calabria, Lucania e Puglia viaggeranno agevolmente verso 26°C, con punte localmente superiori nelle zone interne più riparate.

Sarà dunque un’Italia divisa in due: da una parte il Nord e parte del centro, nuovamente alle prese con piogge e temporali; dall’altra l’estremo Sud, immerso in un’ondata di calore precoce che darà alla giornata un sapore quasi da inizio giugno. Una dinamica vivace, tipicamente primaverile, che conferma la natura irrequieta di questa fase stagionale, sospesa tra improvvise accelerazioni estive e ritorni di instabilità atlantica

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