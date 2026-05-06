TEMPORALI anche VIOLENTI nelle prossime ore, le regioni colpite

La seconda perturbazione inserita nel contesto depressionario presente sull’Europa centro-occidentale sta transitando in queste ore sull’Italia, segnatamente al centro e al nord. I fenomeni sono anche intensi, ma presentano durata abbastanza limitata in quanto si muovono in un letto di correnti sud-occidentali molto veloci.

Vediamo come si presenta la situazione meteorologica attraverso l’immagine satellitare delle ore 8 di mercoledi 6 maggio:

In evidenza la perturbazione in azione sul centro-nord della nostra Penisola. E’ seguita da un tempo molto instabile che favorisce la nascita di celle temporalesche che occasionalmente possono portare grandinate.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia fino alle ore 12 di mercoledi 6 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Piogge e temporali sparsi al nord, anche intensi tra Liguria ed alta Toscana. Fenomeni in temporanea attenuazione al nord-ovest attorno al mezzogiorno. Tempo molto instabile anche sul resto della Toscana, l’Umbria occidentale e l’alto Lazio con rovesci. Piovaschi anche sulla Sardegna, mentre sul resto d’Italia tempo nel complesso asciutto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nel pomeriggio e nella serata di mercoledi 6 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Temporali tra est Piemonte e centro-nord Lombardia. Rovesci tra Veneto e Friuli, migliora sulla Liguria con piovaschi nelle aree interne. Rovesci e temporali tra bassa Toscana, alto Lazio ed Umbria occidentale, piovaschi sulla Sardegna e nelle aree interne del meridione; sulle restanti regioni tempo asciutto. Temperature in ulteriore calo al nord e al centro, stazionarie altrove.