Meteo tormentato: Italia divisa in 3 sino al 20 maggio

Da questo momento e per tutta la seconda decade di maggio vivremo una lunga partita a scacchi tra masse d’aria di natura completamente diversa: da un lato le correnti fresche e umide atlantiche, che continuano a trovare un corridoio preferenziale verso l’Europa centro‑occidentale e il Nord Italia; dall’altro le pulsazioni calde subtropicali che, pur senza imporsi definitivamente, riescono a risalire verso il Sud e a tratti verso il Centro. Il risultato è un Paese spaccato in tre fasce climatiche, con scenari quasi opposti tra Nord, Centro e Sud. Ecco le temperature mediamente previste per tutta la seconda decade di maggio a 1500m dal modello GFS su base grafica Meteociel:

Una configurazione che, per estensione e persistenza, ricorda quelle primavere “tirate” in cui la stagione non riesce a trovare un equilibrio stabile: piogge frequenti, sbalzi termici, nevicate tardive sulle Alpi, ma anche primi assaggi d’estate sulle regioni estreme.

Nord: piogge frequenti, clima instabile e temperature “a dente di sega”

Un corridoio perturbato che non molla la presa

Sino al 20 maggio il Nord rimarrà il bersaglio principale delle correnti atlantiche. Le perturbazioni, pur alternate a pause più asciutte, continueranno a transitare con una certa regolarità, mantenendo un quadro:

spesso piovoso ,

, molto instabile ,

, termicamente irregolare ,

, fenomeni localmente intensi, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure.

Le precipitazioni saranno frequenti su tutto l’arco alpino e prealpino, con rovesci e temporali che potranno risultare organizzati e talora violenti sulle alte pianure specie nei momenti di maggiore contrasto termico.

Temperature: dalla tarda primavera all’autunno in 24 ore

Il Nord vivrà oscillazioni termiche marcate:

Fasi miti , con massime che nelle pause soleggiate potranno toccare i 22–24°C .

, con massime che nelle pause soleggiate potranno toccare i . Rientri freschi, con valori che scenderanno anche sotto i 17–18°C, accompagnati da piogge, vento e cielo grigio.

La sensazione sarà quella di una primavera che non riesce a stabilizzarsi: un giorno quasi estivo, quello dopo decisamente autunnale.

Neve tardiva sulle Alpi

Le Alpi riceveranno nuovi apporti di neve, soprattutto:

oltre i 2000–2200 metri nelle fasi più miti,

nelle fasi più miti, ma con possibili cali della quota neve verso i 1800–1900 metri nei passaggi più incisivi.

Si tratta di episodi tardivi ma non eccezionali, tipici di una primavera dinamica e ancora lontana dalla stabilità estiva.

Centro: variabilità, clima mite e qualche episodio temporalesco

Una terra di mezzo tra due mondi

Il Centro Italia si troverà spesso sulla linea di confine tra l’instabilità nord‑atlantica e le rimonte calde meridionali. Questo comporterà:

alternanza di schiarite e annuvolamenti ,

, rovesci sparsi e temporali pomeridiani,

e temporali pomeridiani, giornate più stabili e miti, specie sui settori tirrenici.

Le regioni più esposte ai fenomeni saranno Toscana, Lazio e Umbria occidentale, mentre Marche e Abruzzo vedranno instabilità più irregolare, spesso confinata alle aree interne.

Temperature: in genere miti, con qualche parentesi più calda

Il quadro termico sarà più regolare rispetto al Nord:

massime spesso comprese tra 20 e 24°C ,

, cali temporanei al passaggio dei fronti,

brevi fasi più calde, con punte di 26–27°C nelle conche interne e nelle vallate riparate.

Temporali pomeridiani sull’Appennino

La combinazione di suolo caldo, aria umida nei bassi strati e infiltrazioni fresche in quota favorirà la formazione di temporali pomeridiani e serali, con:

rovesci intensi,

locali grandinate,

colpi di vento in uscita dai nuclei temporaleschi.

Fenomeni tipici della stagione, ma che potranno risultare improvvisi e localmente forti.

Sud: piogge sporadiche, spesso caldo e primi tentativi d’aria africana

Precipitazioni scarse e irregolari

Il Sud vivrà una fase decisamente più stabile rispetto al resto del Paese. Le perturbazioni atlantiche, indebolite, riusciranno a lambire solo:

Campania,

Basilicata,

alta Puglia.

Altrove — soprattutto Sicilia, Calabria e Puglia meridionale — le piogge saranno sporadiche, spesso limitate a brevi rovesci o isolati temporali pomeridiani.

Caldo frequente, specie sulle regioni estreme

Il tratto distintivo del periodo sarà il caldo precoce, con:

massime spesso oltre i 26–28°C ,

, punte di 30°C nelle zone interne di Sicilia, Calabria e Puglia,

nelle zone interne di Sicilia, Calabria e Puglia, notti miti, con minime sopra i 16–18°C lungo le coste.

Una sensazione quasi estiva, pur senza una vera e propria ondata di caldo strutturata.

L’aria africana che tenta di risalire

A più riprese, correnti meridionali convoglieranno verso il Sud aria calda subtropicale, con:

aumento delle temperature,

calo dell’umidità nelle zone interne,

cieli lattiginosi per pulviscolo sahariano nelle fasi più marcate.

Non si tratterà di un dominio duraturo, ma di episodi intermittenti che daranno al Sud un sapore d’estate in anticipo.

Ecco una mappa barica del modello GFS su base grafica Meteociel, prevista per il 17 maggio che riassume tutto quanto abbiamo esposto meglio di qualunque parola: il ciclone europeo investe con la sua saccatura il nord e parte del centro Italia, lasciando il sud in una situazione relativamente più tranquilla e calda:

Un’Italia divisa in tre: il confronto finale

Temperature

Nord: oscillazioni marcate, medie talora sotto norma.

oscillazioni marcate, medie talora sotto norma. Centro: valori in linea o leggermente sopra la media.

valori in linea o leggermente sopra la media. Sud: tendenza a temperature sopra media, con punte estive.

Piogge

Nord: frequenti, localmente abbondanti, con rischio di fenomeni intensi.

frequenti, localmente abbondanti, con rischio di fenomeni intensi. Centro: variabili, più presenti sui versanti tirrenici e sulle aree interne.

variabili, più presenti sui versanti tirrenici e sulle aree interne. Sud: scarse, irregolari, spesso assenti sulle regioni estreme.

Verso il 20 maggio: cosa aspettarsi

Avvicinandosi alla terza decade del mese, il quadro potrebbe evolvere verso:

un flusso atlantico più veloce ma ancora attivo sul Nord,

sul Nord, una variabilità più morbida al Centro,

al Centro, una tendenza alla stabilità e al caldo al Sud.

In altre parole: la divisione in tre fasce climatiche potrebbe proseguire, con un’Italia che continua a vivere tre primavere diverse nello stesso momento.