Sappiamo dove arrivano i primi 30 gradi tra pochi giorni

L’immenso anticiclone nordafricano sta cominciando a scaldare i motori, in verità già da qualche settimana. Fino ad ora il caldo subtropicale non ha avuto modo di raggiungere l’Italia grazie ad un predominio delle perturbazioni atlantiche o addirittura di correnti più fredde nord-europee, ma a quanto pare nei prossimi giorni potrebbero effettivamente concretizzarsi i primi assalti nordafricani che ci traghetteranno letteralmente in un contesto estivo su diverse città.

Al momento troviamo un blando anticiclone su tutto il sud Italia, mentre le regioni del centro e del nord sono alle prese con intrusioni di aria fresca in quota dall’Atlantico che inevitabilmente sfociano in rovesci e temporali anche con forti grandinate, come quelle che nelle ultime ore hanno colpito Lombardia e Veneto. Si registrano chicchi di grandine di grosse dimensioni tra il milanese, il comasco e la Brianza, segno di turbolenze molto importanti sulla Val padana, come del resto ci aspetteremmo in questo periodo dell’anno.

Chiaramente a peggiorare la situazione ci pensa l’aria tiepida subtropicale che avanza verso l’Italia sotto la spinta dei venti di scirocco: questa è tutta energia che viene poi sfruttata dai temporali, che hanno modo di raggiungere livelli di intensità ragguardevoli e scatenare non solo forti piogge ma anche tanti tuoni, fulmini e grandinate.

A partire dal weekend, tuttavia, l’alta pressione nordafricana potrebbe improvvisamente risvegliarsi e spedire in piena estate diverse regioni. Tra domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 maggio la colonnina di mercurio rischia di raggiungere valori da piena estate su molte città del sud, specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Mappe alla mano, già da domenica avremo le prime temperature attorno ai 27 o 28°C in diverse località dell’entroterra siciliano e fino a 26 o 27°C su Calabria, Basilicata e Puglia.

L’apice del caldo potrebbe arrivare martedì 12, con temperature oltre i 30°C e i primi picchi di 31 o 32°C nelle aree più interne della Puglia settentrionale, nelle zone più interne della Calabria e in Sicilia. Insomma, temperature estive che inviteranno senz’altro a trascorrere qualche ora in riva al mare.