Tanti TEMPORALI fino al 18, poi una SORPRESA

L’alta pressione resterà lontana dalla scena europea ancora per diverso tempo, quantomeno con la sua parte più forte. La depressione che seguiterà ad abbracciare gran parte del nostro Continente, manterrà un elevato grado di instabilità atmosferica anche sul suolo italico, soprattutto al nord e al centro. Spazio quindi a nuove situazioni temporalesche che a fasi alterne scorrazzeranno in lungo ed in largo sullo Stivale fino al termine della prima decade di maggio.

La prima cartina mostra il quadro sinottico in Europa secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel per venerdi 15 maggio:

Le correnti fresche dal nord Atlantico (frecce blu) seguiteranno a tuffarsi nel Mediterraneo, seguendo il profilo dell’alta pressione delle Azzorre posizionata in Atlantico. Questa congiuntura barica sarà garanzia di tempo instabile specie al nord, al centro e forse nelle aree interne del meridione peninsulare; in questi settori avremo un elevato rischio di temporali che saranno alternati a momenti di pausa in cui il sole sarà presente. Il tempo migliore lo avremo sulla Sicilia, la Sardegna meridionale e gran parte del meridione, specie le aree estreme; qui il rischio di pioggia si manterrà basso ed avremo anche un po’ di caldo.

Successivamente, sul finire della seconda decade mensile, l’alta pressione delle Azzorre proverà ad allungarsi verso levante, coadiuvata da un ritiro verso nord della vasta depressione che ancora ingloberà l’Europa centro-settentrionale. La seconda mappa è la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per martedì 19 maggio:

Ecco l’espansione dell’alta pressione atlantica in direzione del Mediterraneo e dell’Italia. Il tempo tenderà di conseguenza a migliorare, con maggiore stabilità accompagnata da temperature gradevoli, abbastanza in linea con le medie del periodo. Gli eventuali temporali, pochi e locali, si arroccheranno in prossimità delle aree montuose, senza disturbare il buon esito meteorologico della situazione.