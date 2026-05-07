Tutti gli ACQUAZZONI delle prossime ore, ecco chi sarà colpito

Il transito della seconda perturbazione della settimana, ha determinato fenomeni temporaleschi anche di forte intensità al nord e al centro, seppur di limitata estensione. Nelle ultime ore il corpo nuvoloso si è spostato verso levante, ma è seguito da condizioni di variabilità che lasciano aperta la possibilità di qualche rovescio o temporale che frequenterà soprattutto le aree montuose.

Un nuovo corpo nuvoloso entrerà sull’Italia nella giornata di venerdi, mentre sabato dovrebbe essere il sole a comandare la scena meteorologica sul nostro Paese, ma ne riparleremo.

Vediamo come si presenta la situazione meteorologica in Europa con l’ausilio dell’immagine satellitare scattata alle 7.30 di giovedi 7 maggio:

Dicevamo della perturbazione ormai evoluta verso levante. Al momento sta determinando qualche rovescio sulla Puglia e sulle Marche. Un nuovo corpo nuvoloso è presente ad ovest della Sardegna e nelle prossime 24-36 ore si muoverà verso levante interessando soprattutto il centro-sud della nostra Penisola.

La prima cartina mostra le precipitazioni attese in Italia fino alle ore 12 di giovedi 7 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Piovaschi tra entroterra ligure, basso Piemonte e bassa Lombardia. Piovaschi anche sul Trentino Alto Adige, sul resto del nord tempo asciutto. Al centro piovaschi nelle aree interne della Sardegna, su Marche, Umbria e Abruzzo. Al sud qualche piovasco sulla Puglia, in via di attenuazione, per il resto tempo asciutto.

Passiamo adesso alla sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 12 e le 00 su venerdi 8 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci su Alpi occidentali, alto Piemonte e Trentino Alto Adige. Qualche piovasco anche nelle aree interne della Liguria, sul resto del nord tempo asciutto. Al centro rovesci tra il sud delle Marche, le zone interne del Lazio ed in Abruzzo. Rovesci in arrivo da ovest sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto. Temperature in lieve aumento al nord, stazionarie altrove.