Prossima settimana FRESCA ed INSTABILE su molte regioni…e dopo?

Aprile ci aveva illuso con un forte anticiclone e condizioni di caldo anomalo che hanno spadroneggiato non solo in Italia, ma su molte nazioni dell’Europa centro-occidentale. Ora la Natura cercherà di compensare l’eccesso di caldo con una situazione instabile e fresca che coinvolgerà molte regioni italiane nel corso della settimana prossima.

In questa sede vi mostreremo le proiezioni termiche e precipitative attese in Europa durante la prossima settimana. Per fare ciò utilizzeremo il modello ECMWF appositamente elaborato su base COPERNICUS, il principale programma europeo di osservazione della Terra, gestito dalla Commissione Europea in collaborazione con ESA, EUMETSAT e altri enti. Monitora l’ambiente, il territorio e la sicurezza fornendo dati gratuiti e aperti, principalmente attraverso la costellazione di satelliti “Sentinelle”. Il suo obiettivo è fornire informazioni affidabili su atmosfera, ambiente marino, terre emerse, cambiamenti climatici e gestione emergenze.

ANOMALIE TERMICHE AL SUOLO previste in Europa tra l’11 e il 17 MAGGIO:

Un vasto lago fresco, se non addirittura freddo, campeggerà su tutta l’Europa centro-occidentale. Anomalie al ribasso fino a 4-6° rispetto alla media dove vedete la tonalità di blu più scuro.

Per ciò che concerne l’Italia, temperature inferiori alla norma al nord e su gran parte delle regioni centrali, segnatamente i settori interni e montuosi. Sul resto della Penisola temperature attorno alla media a parte lievi esuberi all’estremo sud ed in Sicilia.

ANOMALIE PRECIPITATIVE previste in Europa tra l’11 e il 17 MAGGIO:

Notiamo una pluviometria superiore al normale su quasi tutto il nostro Continente. In Italia gli esuberi maggiori si avranno al nord e lungo il versante tirrenico. Sul medio-basso Adriatico, la Sardegna orientale e su gran parte del meridione (ad eccezione delle coste campane e della Calabria Tirrenica) avremo piogge attorno alla media del periodo.

COSA POTREBBE SUCCEDERE IN SEGUITO? Le mappe oggi in nostro possesso optano per una prosecuzione del regime instabile al nord, con piogge superiori alla media del periodo fino a domenica 24 maggio. Sul fronte termico, ancora clima più fresco del normale al nord, in linea con le medie del periodo al centro e al sud, senza esuberi. Ne riparleremo.