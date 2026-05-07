Forte MALTEMPO a metà mese! Poi spiragli di miglioramento

L’Italia viaggia nel “tunnel” dell’instabilità, orchestrato da una vasta circolazione depressionaria che abbraccia gran parte dell’Europa centro-occidentale. Due moderate perturbazioni ci interesseranno nei prossimi 3 giorni: la prima (al centro-sud) venerdi 8 e la seconda (al centro-nord) domenica 10. Successivamente, la nostra Penisola entrerà in un breve frangente di variabilità, seguito da un peggioramento piuttosto marcato delle condizioni atmosferiche che i modelli individuano attorno a metà mese.

La prima cartina mostra l’analisi sinottica in Europa per la giornata di venerdi 15 maggio, secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Aria fredda di matrice nord atlantica si getterà nel Mediterraneo occidentale, attivando una circolazione depressionaria foriera di maltempo ed accompagnata da un quadro termico tutt’altro che caldo.

Sul fronte delle piogge, la seconda cartina mostra la probabilità di precipitazioni che avremo in Italia nella giornata di venerdi 15 maggio, sempre secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

La cartina parla da sola. A parte le estreme regioni meridionali che avranno una probabilità di pioggia medio-bassa, il resto d’Italia si crogiolerà sotto una probabilità elevata o molto elevata di veder cadere acqua dal cielo. Piogge, ma soprattutto rovesci o temporali che in taluni casi potrebbero presentare intensità notevole.

Volgendo lo sguardo oltre, la situazione dovrebbe lentamente migliorare, anche se probabilmente non si arriverà alla stabilità completa. La terza mappa è la media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel e valida per lunedi 18 maggio:

Notiamo una spinta maggiore dell’alta pressione atlantica verso la nostra Penisola. Le condizioni del tempo dovrebbero migliorare; le schiarite diverranno ampie su gran parte del suolo italico ed i temporali tenderanno ad arroccarsi sui rilievi alpini ed appenninici nel pomeriggio, in un contesto termico complessivamente gradevole e senza caldo eccessivo.