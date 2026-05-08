PIOGGIA su diverse regioni domenica 10 maggio

Una domenica così non la potrò dimenticar…cantava Gianni Morandi. E invece per molte regioni questa sarà proprio una domenica da dimenticare: cieli chiusi e pioggia intermittente, a tratti anche battente su alcune regioni.

Una nuova perturbazione atlantica, in arrivo da sud‑ovest e diretta verso nord‑est, attraverserà infatti gran parte dell’Italia riportando piogge diffuse e cieli grigi. Si tratterà di un passaggio relativamente rapido ma localmente incisivo, capace di distribuire accumuli tra 20 e 45 mm sulle regioni più esposte.

Ecco una mappa dei fenomeni previsti per la giornata di domenica 10 maggio su base grafica Meteologix:

Le aree più colpite: Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale, Toscana ed Emilia-Romagna

Il cuore della perturbazione investirà soprattutto il Nord-Ovest e parte del Centro, dove l’ingresso dell’aria più umida sud‑occidentale troverà un efficace contrasto con masse d’aria più fresche preesistenti.

Le zone più coinvolte saranno:

Liguria : piogge diffuse, localmente moderate, soprattutto tra Genovese e Levante.

: piogge diffuse, localmente moderate, soprattutto tra Genovese e Levante. Piemonte : precipitazioni frequenti, a tratti consistenti, specie su alto Torinese, Biellese, Verbano e zone pedemontane.

: precipitazioni frequenti, a tratti consistenti, specie su alto Torinese, Biellese, Verbano e zone pedemontane. Lombardia occidentale : fenomeni più probabili tra Pavese, basso Milanese, Varesotto, Cremonese, Mantovano

: fenomeni più probabili tra Pavese, basso Milanese, Varesotto, Cremonese, Mantovano Emilia‑Romagna: coinvolgimento nella seconda parte della giornata, con piogge più organizzate tra Appennino e pianura centrale.

Su queste regioni gli accumuli potranno oscillare tra 20 e 45 mm, con possibili picchi locali dove i rovesci insisteranno più a lungo.

Centro e Nord‑Est: cielo grigio e piogge sparse

Pur non essendo al centro dell’azione perturbata, anche il resto del Centro e il Nord‑Est vivranno una giornata dal sapore pienamente autunnale:

Lazio : cielo spesso nuvoloso, piogge intermittenti o deboli rovesci, più probabili nelle ore centrali e nel nord della regione.

: cielo spesso nuvoloso, piogge intermittenti o deboli rovesci, più probabili nelle ore centrali e nel nord della regione. Toscana e Umbria : piogge e rovesci con nubi compatte già dal mattino.

e : piogge e rovesci con nubi compatte già dal mattino. Veneto e Friuli Venezia Giulia : nubi diffuse e qualche pioggia sparsa, più frequente sulle zone interne e prealpine.

: nubi diffuse e qualche pioggia sparsa, più frequente sulle zone interne e prealpine. Trentino‑Alto Adige: variabilità con qualche fenomeno, più probabile sui settori meridionali.

Non si tratterà di precipitazioni particolarmente intense, ma la sensazione sarà comunque di una giornata grigia e umida.

Sud: nubi stratiformi, qualche goccia e clima più mite

La perturbazione, pur transitando sull’Italia, perderà energia man mano che scivolerà verso le regioni meridionali. Qui prevarranno:

nubi stratiformi , spesso compatte ma poco produttive;

, spesso compatte ma poco produttive; qualche goccia intermittente , più probabile su Campania, Basilicata tirrenica e alta Calabria;

, più probabile su Campania, Basilicata tirrenica e alta Calabria; ampie schiarite sulle regioni estreme, soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia.

Proprio in Sicilia, complice un richiamo di aria più calda da sud, si registrerà un clima quasi primaverile‑estivo, con punte di 27°C nel Siracusano, specie tra tarda mattina e primo pomeriggio.

Temperature: calo al Nord, mitezza al Centro, caldo al Sud estremo

Nord : valori in diminuzione, massime spesso comprese tra 15 e 18°C.

: valori in diminuzione, massime spesso comprese tra 15 e 18°C. Centro : clima mite ma senza eccessi, con massime tra 18 e 22°C.

: clima mite ma senza eccessi, con massime tra 18 e 22°C. Sud: oscillazioni tra 20 e 24°C, con punte più elevate in Sicilia.

Tendenza: miglioramento entro sera

La perturbazione, pur portando piogge diffuse nella prima parte della giornata, si muoverà rapidamente verso est‑nordest, lasciando spazio a un graduale miglioramento:

Nord-Ovest : schiarite già dal tardo pomeriggio.

: schiarite già dal tardo pomeriggio. Centro : nubi in attenuazione entro sera.

: nubi in attenuazione entro sera. Sud: residua nuvolosità ma con fenomeni in esaurimento.

La notte su lunedì vedrà condizioni più tranquille quasi ovunque, con aria più fresca e cieli via via più aperti.

In sintesi

Domenica 10 maggio sarà una giornata dinamica e a tratti perturbata, con piogge anche consistenti su parte del Nord e del Centro, nubi diffuse altrove e clima più caldo sulle regioni estreme meridionali. Un passaggio rapido ma incisivo, seguito da un miglioramento che si farà strada già entro la serata.

