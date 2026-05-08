PIOGGIA su diverse regioni domenica 10 maggio
Domenica 10 maggio una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia portando precipitazioni.
Una domenica così non la potrò dimenticar…cantava Gianni Morandi. E invece per molte regioni questa sarà proprio una domenica da dimenticare: cieli chiusi e pioggia intermittente, a tratti anche battente su alcune regioni.
Una nuova perturbazione atlantica, in arrivo da sud‑ovest e diretta verso nord‑est, attraverserà infatti gran parte dell’Italia riportando piogge diffuse e cieli grigi. Si tratterà di un passaggio relativamente rapido ma localmente incisivo, capace di distribuire accumuli tra 20 e 45 mm sulle regioni più esposte.
Ecco una mappa dei fenomeni previsti per la giornata di domenica 10 maggio su base grafica Meteologix:
Le aree più colpite: Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale, Toscana ed Emilia-Romagna
Il cuore della perturbazione investirà soprattutto il Nord-Ovest e parte del Centro, dove l’ingresso dell’aria più umida sud‑occidentale troverà un efficace contrasto con masse d’aria più fresche preesistenti.
Le zone più coinvolte saranno:
- Liguria: piogge diffuse, localmente moderate, soprattutto tra Genovese e Levante.
- Piemonte: precipitazioni frequenti, a tratti consistenti, specie su alto Torinese, Biellese, Verbano e zone pedemontane.
- Lombardia occidentale: fenomeni più probabili tra Pavese, basso Milanese, Varesotto, Cremonese, Mantovano
- Emilia‑Romagna: coinvolgimento nella seconda parte della giornata, con piogge più organizzate tra Appennino e pianura centrale.
Su queste regioni gli accumuli potranno oscillare tra 20 e 45 mm, con possibili picchi locali dove i rovesci insisteranno più a lungo.
Centro e Nord‑Est: cielo grigio e piogge sparse
Pur non essendo al centro dell’azione perturbata, anche il resto del Centro e il Nord‑Est vivranno una giornata dal sapore pienamente autunnale:
- Lazio: cielo spesso nuvoloso, piogge intermittenti o deboli rovesci, più probabili nelle ore centrali e nel nord della regione.
- Toscana e Umbria: piogge e rovesci con nubi compatte già dal mattino.
- Veneto e Friuli Venezia Giulia: nubi diffuse e qualche pioggia sparsa, più frequente sulle zone interne e prealpine.
- Trentino‑Alto Adige: variabilità con qualche fenomeno, più probabile sui settori meridionali.
Non si tratterà di precipitazioni particolarmente intense, ma la sensazione sarà comunque di una giornata grigia e umida.
Sud: nubi stratiformi, qualche goccia e clima più mite
La perturbazione, pur transitando sull’Italia, perderà energia man mano che scivolerà verso le regioni meridionali. Qui prevarranno:
- nubi stratiformi, spesso compatte ma poco produttive;
- qualche goccia intermittente, più probabile su Campania, Basilicata tirrenica e alta Calabria;
- ampie schiarite sulle regioni estreme, soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia.
Proprio in Sicilia, complice un richiamo di aria più calda da sud, si registrerà un clima quasi primaverile‑estivo, con punte di 27°C nel Siracusano, specie tra tarda mattina e primo pomeriggio.
Temperature: calo al Nord, mitezza al Centro, caldo al Sud estremo
- Nord: valori in diminuzione, massime spesso comprese tra 15 e 18°C.
- Centro: clima mite ma senza eccessi, con massime tra 18 e 22°C.
- Sud: oscillazioni tra 20 e 24°C, con punte più elevate in Sicilia.
Tendenza: miglioramento entro sera
La perturbazione, pur portando piogge diffuse nella prima parte della giornata, si muoverà rapidamente verso est‑nordest, lasciando spazio a un graduale miglioramento:
- Nord-Ovest: schiarite già dal tardo pomeriggio.
- Centro: nubi in attenuazione entro sera.
- Sud: residua nuvolosità ma con fenomeni in esaurimento.
La notte su lunedì vedrà condizioni più tranquille quasi ovunque, con aria più fresca e cieli via via più aperti.
In sintesi
Domenica 10 maggio sarà una giornata dinamica e a tratti perturbata, con piogge anche consistenti su parte del Nord e del Centro, nubi diffuse altrove e clima più caldo sulle regioni estreme meridionali. Un passaggio rapido ma incisivo, seguito da un miglioramento che si farà strada già entro la serata.