Tutti gli ACQUAZZONI delle prossime ore: chi sarà colpito?

La nostra Penisola è alle prese con la terza perturbazione della settimana. Il corpo nuvoloso presenta intensità contenuta e sta interessando parte delle regioni centro-meridionali con alcuni rovesci. Ve lo mostriamo attraverso l’immagine satellitare delle 7.30 di venerdi 8 maggio:

La nuvolosità della perturbazione interessa quasi tutta l’Italia, ma i fenomeni sono concentrati soprattutto al sud. Sulle regioni settentrionali non mancano alcuni rovesci sul Piemonte occidentale, stante un rientro di aria umida da est in Valpadana. L’intervallo di sereno presente sulla Francia ci interesserà sabato 9, mentre la perturbazione sulla Penisola Iberica arriverà domenica 10 al centro-nord. Insomma, la situazione si presenta dinamica sia sull’Italia che sul Mediterraneo.

La prima cartina mostra le piogge attese in Italia fino alle ore 12 di venerdi 8 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al nord rovesci sul settore occidentale del Piemonte, segnatamente sulla fascia pedemontana. Sul resto del settentrione asciutto, con nubi sparse in arrivo da est. Al centro piovaschi in Sardegna e qualche rovescio sul Lazio ed il sud dell’Abruzzo, per il resto tempo asciutto. Tempo instabile con acquazzoni sparsi sul meridione peninsulare, specie tra Molise, Lucania e Puglia, più asciutto sulla Sicilia e regioni estreme.

La seconda mappa mostra la sommatoria dalle piogge attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di venerdi 8 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Ancora piovaschi sui settori alpini più occidentali, in attenuazione dopo il tramonto. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio nelle zone interne della Liguria, anch’esso in attenuazione, per il resto tempo asciutto. Al centro rovesci nelle zone interne della Sardegna e sul Lazio, fenomeni in cessazione dopo il tramonto. Ancora tempo instabile sul meridione peninsulare con rovesci. Tempo più asciutto su Sicilia, Calabria e settore ionico. TEMPERATURE in calo sul meridione peninsulare, ma ancora caldo anomalo in Sicilia; temperature stazionarie sul resto d’Italia.