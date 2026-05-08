Maggio tra ACQUAZZONI e TEMPORALI: le prospettive fino al 20

Le correnti fresche ed instabili di matrice atlantica rischieranno di diventare le protagoniste indiscusse del quadro meteorologico europeo almeno fino al 20 maggio. L’alta pressione sarà latitante durante i prossimi 10 giorni e disporrà la sua parte più forte in pieno Atlantico. Da questa posizione obbligherà le correnti fresche e umide oceaniche a tuffarsi nel Mediterraneo, attivando una circolazione depressionaria sui nostri comparti, che stante le ultime elaborazioni, sarà dura a morire.

Il guasto principale dovrebbe concentrarsi a META’ MESE, quando oltre a rovesci e temporali, arriverà anche un discreto calo della temperatura specie al nord e al centro. Stando agli ultimi aggiornamenti a medio e lungo termine, le condizioni instabili e fresche potrebbero proseguire fino al termine della seconda decade di maggio. La prima cartina, imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel, mostra il quadro sinottico in Europa previsto per domenica 17 maggio:

Alta pressione sempre “di quinta” sul vicino Atlantico, con poca voglia di intervenire sul suolo italico. Da noi seguiteranno ad arrivare fresche correnti dal nord Atlantico (frecce blu), foriere di rovesci e temporali su diverse regioni, specie al nord e al centro; i fenomeni non saranno continuativi, ma alternati a brevi fasi soleggiate, in un contesto termico instabile e fresco.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a mercoledi 20 maggio, notiamo una situazione ancora non ottimale sul fronte atmosferico sul nostro Paese. La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia in Italia imbastita questo pomeriggio dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel proprio per la giornata di mercoledi 20 maggio – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità di pioggia elevata o molto elevata al nord e nelle aree interne del centro; in questi settori le possibilità di imbattersi in acquazzoni o temporali sarà ancora concreta. La probabilità di pioggia sarà invece più bassa sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali, dove aleggerà una condizione meteorologica migliore oltre ad un quadro termico più consono alla stagione in corso.