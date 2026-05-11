Gli ACQUAZZONI ed i TEMPORALI delle prossime ore: chi sarà colpito?

Il ramo freddo della moderata perturbazione giunta 24 ore fa sull’Italia si farà sentire nella giornata di lunedi 11 maggio soprattutto al nord e su parte del centro. Non avremo fenomeni organizzati ed estesi, ma precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale anche intenso. Vediamo come si presenta la situazione meteorologica di questa mattina attraverso l’ultima immagine satellitare a nostra disposizione:

A scala europea la situazione si presenta molto dinamica. Sono diverse le perturbazioni che agiscono sul Vecchio Continente. Il corpo nuvoloso che ci coinvolgerà nelle prossime 12-18 ore si sta addossando alle Alpi occidentali ed interesserà gran parte del settentrione e del centro, con temporali e rovesci sparsi, in un contesto di tempo variabile/instabile.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 12 di lunedi 11 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci sul settore interno centro-orientale della Liguria con locali coinvolgimenti costieri. Piogge sparse tra Lombardia e nord-est ad eccezione dell’Emilia Romagna. Al centro rovesci nel settore Apuano ed in modo più irregolare tra le aree interne del Lazio e l’Umbria. Piovaschi anche tra la Campania e la Calabria Tirrenica, altrove tempo asciutto.

Questa la sommatoria delle piogge attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di lunedì 11 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Ancora rovesci sul settore centro-orientale ligure, ma in attenuazione tra tardo pomeriggio e sera. Rischio di temporali tra l’est del Piemonte, la Lombardia ed il Veneto con fenomeni localmente intensi ed accompagnati da grandine. Qualche rovescio sarà ancora possibile nelle aree interne della Toscana, per il resto tempo asciutto. Attenzione ai venti forti di Libeccio in Liguria e di Maestrale sulla Sardegna con i rispettivi bacini in condizioni non ottimali. TEMPERATURE in calo in corrispondenza dei rovesci, caldo anomalo al sud e sulle Isole.