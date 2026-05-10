Domenica 10 sotto ACQUAZZONI e TEMPORALI su queste regioni

La pausa soleggiata e mite del sabato è già finita. Dal Mediterraneo occidentale è risalita durante la notte una moderata perturbazione che sta dando effetti su diverse regioni italiane con piogge e temporali. Si tratta in genere di fenomeni moderati in quanto l’apporto di energia indotto dal mare non è ai massimi livelli come nel periodo autunnale.

Vediamo come si presenta la situazione a scala europea attraverso l’immagine satellitare delle 8.30 di domenica 10 maggio:

In evidenza la nuova perturbazione, parzialmente frammentata, ma comunque in grado di dare effetti soprattutto con la sua retroguardia posizionata sul medio e alto Tirreno. Queste sono le piogge attese in Italia fino alle ore 12 di domenica 10 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Piogge sparse di debole o moderata intensità interesseranno gran parte del settentrione e del centro. Locali rovesci su ovest Alpi, Val d’Aosta, Liguria di ponente e Toscana. Piovaschi anche sulla Sardegna e nelle aree interne del centro e del meridione, per il resto tempo asciutto.

Queste invece sono le piogge attese in Italia per il pomeriggio-sera di domenica 10 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci su alto Piemonte, Oltrepo’ Pavese, Liguria occidentale ed aree interne del centro. Piogge sparse di debole o moderata intensità sul restante centro-nord alternate a momenti di pausa. Piovaschi anche nelle aree interne del meridione e della Sardegna, per il resto tempo asciutto. TEMPERATURE in calo al nord e al centro, stazionarie al sud.