I TEMPORALI di mercoledi 13 e giovedi 14: le aree colpite

Le alte pressioni resteranno lontane dai nostri lidi ancora per diverso tempo. La nostra Penisola verrà infatti raggiunta da correnti fresche ed instabili di matrice nord atlantica che saranno foriere di rovesci e temporali. Si tratterà di fenomeni locali, di conseguenza non tutte le regioni verranno interessate, ma dove i fenomeni colpiranno potranno essere anche intensi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di mercoledi 13 maggio secondo il modello SWISS 4X4 elaborato su base grafica Meteologix:

Tra la notte e la mattinata avremo rovesci sull’alta Toscana, in trasferimento verso l’Appennino Tosco-Emiliano. Tra la tarda mattinata ed il pomeriggio rovesci e temporali interesseranno segnatamente i settori interni dell’Italia centro-meridionale, risultando talora intensi specie tra l’entroterra laziale, abruzzese e sulla Lucania. Meno frequenti i fenomeni lungo la fascia costiera anche se qualche sconfinamento non si esclude sul medio Adriatico e sulla Puglia. Rovesci in arrivo da ovest anche sulla Sardegna, mentre al nord il tempo sarà soleggiato.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell’arco della giornata di giovedi 14 maggio secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteologix:

Torneranno i rovesci al nord, specie sul nord-ovest, anche di tipo temporalesco specie nel pomeriggio ed in serata. Rovesci in arrivo sulla Sardegna occidentale, le aree interne del centro con sconfinamenti verso le coste del medio adriatico. Rovesci anche al sud, specie su Campania, Lucania e Puglia, più asciutto il tempo in Sicilia e sul settore ionico. Temperature in calo su tutta la Penisola.