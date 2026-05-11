MALTEMPO: venerdì 15 giorno più perturbato della settimana

Sono davvero impressionanti le mappe proposte dal modello ICON per venerdì 15 maggio. Una circolazione depressionaria investirà l’Italia come del resto evidenziato da giorni, determinando precipitazioni abbondanti, a sfondo temporalesco soprattutto al nord, dove entrerà aria molto fresca per la stagione, ma pioverà diffusamente anche su gran parte del centro e della Sardegna, in serata i fenomeni coinvolgeranno anche la Campania.

Il punto è che capire se poi tutto questo maltempo, convergerà in in un minimo chiuso all’altezza dell’alto e medio Tirreno per sabato 16 maggio, andando a determinare ulteriore maltempo al centro e al sud, ma la situazione è tutta da verificare.

Intanto venerdì 15 forti precipitazioni colpiranno tutto il settentrione nel pomeriggio con temporali diffusi, temperature in calo e ritorno della neve sulle Alpi oltre i 2000m.

La mappa tratta dal modello ICON su base grafica Wettedienst evidenzia questa situazione perturbata tra centro Europa e mezza Italia, con il minimo pressorio posizionato al centro della Germania e molti fenomeni su Francia, Svizzera ed Austria e la neve che cade su gran parte del settore alpino, una vera manna per i ghiacciai:

E’ un maggio in linea con la tradizione che lo vede come mese più instabile della primavera, con accumuli di pioggia preziosi ma che in alcuni casi possono diventare esagerati o sfociare in una situazione alluvionale.

Al momento gli accumuli di pioggia più abbondanti sono attesi su Lombardia, basso Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio, mentre potrebbe restare in parziale “sottovento” l’Emilia-Romagna, ma in questi casi basta una diversa collocazione dei minimi pressori per ribaltare la situazione e portare la regione in una situazione meteo delicata.

Quando migliorerà il tempo? Da lunedì 18 qualche modello abbozza il ritorno dell’anticiclone ma è ancora presto per avallare questa previsione. Nei prossimi aggiornamenti saremo più precisi.



ATTENDIBILITA’ della previsione:

Settimana votata all’instabilità: 90% molto alta

Venerdì 15 come momento peggiore della settimana: 60% media

Resta da capire cosa accadrà nel fine settimana 16-17.

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