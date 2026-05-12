CALDO estivo dal 20 maggio su tutta Italia? Le possibilità

Il desiderio di molti milioni di italiani è quello di indossare l’abbigliamento estivo e di godersi il sole sino a tardi la sera, magari cenando all’aperto con gli amici, senza essere disturbati da improvvisi ritorni dell’aria fredda e dei temporali. Ebbene, quando sulle mappe compare il colore rosso dell’anticiclone, che si afferma per giorni e detta legge, e quando questa apparizione coincide con la sua presenza relativamente stabile anche nella media degli scenari, ci sono buone possibilità che il tempo si stabilizzi ed intervenga la prima fase praticamente estiva della stagione.



Ecco cosa potrebbe accadere all’inizio della terza decade di maggio secondo una mappa rielaborata da MeteoLive.it che evidenzia la spinta dell’aria calda in direzione del nostro Paese:

L’avanzata dell’anticiclone potrebbe essere frenata da quella massa d’aria fresca che vedete tra i Balcani e l’est europeo, che potrebbe eroderne i fianchi orientali e meridionali, scavando una sorta di ansa depressionaria, in grado di determinare situazioni temporalesche soprattutto sui rilievi ma, a tratti, anche sulle zone pianeggianti.



Quindi il tempo resterebbe piuttosto instabile sino al 19-20, per poi assumere connotati più vicini all’estate ma sempre con l’incognita di masse d’aria fresche da nord-est, in grado di determinare dell’instabilità, che la media degli scenari della stragrande maggioranza dei modelli, inquadra soprattutto in Adriatico e al sud, come vediamo in questa mappa generata da MeteoLive.it:

E quanto caldo farebbe comunque?

Si toccherebbero i 28-29°C al nord, sulle centrali tirreniche, Sardegna e Sicilia con qulche punta di 30°C sull’isola e probabilmente anche in Valpadana, i 26-27°C lungo l’Adriatico e sul sud peninsulare, ancora spesso coinvolto da un flusso di correnti più fresche da nord-est.

Ovviamente è solo una prima ipotesi previsionale ma l’ingresso dell’anticiclone pare conclamato. Se dovesse affermarsi ulteriormente e sbaragliare la concorrenza dell’aria fresca, il caldo aumenterebbe.

Attendibilità attuale di una rimonta almeno parziale dell’anticiclone nella terza decade del mese: 55%

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