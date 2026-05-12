I TEMPORALI delle prossime ore: dove saranno più INTENSI

La perturbazione temporalesca che nelle ultime 24 ore ha elargito fenomeni di forte intensità soprattutto al nord-est, si è spostata verso levante. E’ seguita da una temporanea rotazione delle correnti a nord-ovest che sta determinando precipitazioni sui settori transalpini, mentre sui nostri versanti il tempo è migliorato a parte qualche temporale tra il Veneto ed il Friuli. Vediamo come si presenta la situazione meteorologica di questa mattina attraverso l’ultima immagine satellitare:

In realtà sono 2 le perturbazioni alla ribalta questa mattina sul palcoscenico meteorologico europeo. La prima è ormai evoluta verso la Penisola Balcanica, mentre una seconda tende ad addossarsi alle Alpi e nelle prossime ore potrebbe determinare qualche temporale sull’estremo nord-est e forse su alcune aree del centro. Ribadiamo che le alte pressioni resteranno ancora lontane dalla scena meteorologica italiana ed anche nei prossimi giorni permarranno condizioni di instabilità, con rischio di rovesci e temporali su diverse regioni dello Stivale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 12 di martedì 12 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Il sistema frontale addossato alle Alpi si muoverà verso levante ed attorno al mezzogiorno potrebbe determinare rovesci e qualche temporale sul Friuli, le coste Venete e l’Appennino Tosco-Emiliano. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e soleggiato.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di martedì 12 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Modesti rovesci saranno possibili tra le Marche e l’Abruzzo, a seguito di un temporaneo rinforzo delle correnti da nord-ovest. Qualche piovasco sarà possibile anche sull’est della Sardegna, per il resto tempo asciutto. In mattinata, probabili venti di caduta dalle Alpi sulle pianure del nord, in attenuazione nel pomeriggio. TEMPERATURE gradevoli, ma ancora caldo anomalo all’estremo sud.