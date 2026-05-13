NEVE di maggio in arrivo sulle Alpi tra poche ore

Doppio impulso freddo in arrivo sulle Alpi dal nord Europa nel cuore di maggio. I risvolti, dopo una primavera piuttosto avara di precipitazioni nevose, non possono essere che bianchi. La neve tornerà a cadere anche piuttosto copiosa sul settore alpino centro orientale tra giovedì 14 e l’alba di sabato 16, spesso in seno a precipitazioni temporalesche, che scaricheranno rovesci di neve intensi sin sotto i 2000m, in molti casi sino a 1400-1500m, forse anche a quote inferiori nelle vallate più strette e superiori.



Le nevicate si attiveranno già nel corso di giovedì 14, grazie ad un primo passaggio di rovesci e temporali e colpiranno soprattutto le località valtellinesi come Livigno, Madesimo e Santa Caterina Valfurva, ma anche Madonna di Campiglio, Selva di Val Gardena, Corvara, Casere, Predoi, San Martino di Castrozza e tutti i principali passi alpini dolomitici posti sopra i 1700m di quota, oltre che Misurina e Sappada, spruzzate di neve attese anche a Sauris di Sopra in Friuli. L’area più colpita dovrebbe essere comunque quella tra la Valle Aurina e le vallate laterali del Brennero in Alto Adige.



Ecco la mappa tratta dal modello Suisse 4×4 su base grafica Meteologix che ci mostra le precipitazioni nevose attese sull’arco alpino centro-orientale nella giornata di giovedì 14 maggio:

Venerdì 15 maggio situazione analoga sempre con aria fredda artica addossata all’arco alpino e nuovo impulso artico, questa volta con un maggiore coinvolgimento anche del settore alpino centro-occidentale, come vediamo da questa mappa tratta dal modello Suisse 4×4 su base grafica Meteologix:

Sono dunque da attendersi fiocchi di neve a Cervinia, Gressoney la Trinité, Cogne, Champorcher, Ceresole Reale, Sestriere, più generose su tutto il gruppo del Rosa e del Bianco.

Lo zero termico è atteso a 2000m, in abbassamento sino a 1500m nella notte su sabato 16, quando però le precipitazioni nevose si saranno già esaurite.

Tenete conto che nei rovesci nevosi primaverili i fiocchi possono scendere ben sotto la quota dello zero termico, fino a 800-1000m sotto l’isoterma degli zero gradi, dunque può nevicare a quote sorprendentemente basse con fiocchi giganteschi.

Farà comunque freddo ovunque sul settore alpino sino a domenica 17, i modelli prevedono valori anche di -8°C domenica mattina oltre i 1800-2000m al risveglio.

Attendibilità della previsione molto alta: 85%

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