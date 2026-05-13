I TEMPORALI di mercoledi 13: ATTENZIONE nelle prossime ore su queste regioni!

L’alta pressione si manterrà lontana dalla scena meteorologica nazionale ancora per diverso tempo. L’Italia e gran parte d’Europa verranno abbracciate nei prossimi giorni da una vasta circolazione instabile foriera di rovesci e temporali accompagnati da un calo delle temperature. Ribadiamo che non si tratterà di piogge estese e ben distribuite, quindi non tutte le regioni verranno coinvolte dai fenomeni.

Vediamo come si presenta la situazione meteo questa mattina attraverso l’immagine satellitare delle 7.30:

In evidenza la nuova perturbazione a prevalente carattere temporalesco che al momento sta interessando la Sardegna, ma si muoverà nelle prossime ore verso il meridione e parte delle regioni centrali. Al nord prevale una nuvolosità in prevalenza medio-alta che non da origine a piogge, se non localmente e sottoforma di pioviggine.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese sul nostro Paese fino alle ore 12 di mercoledi 13 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Temporali sulla Sardegna in via di attenuazione prima di mezzogiorno. Arrivo di rovesci e temporali ad iniziare dal medio-basso Tirreno, in estensione a quasi tutto il centro-sud peninsulare ad eccezione delle coste adriatiche e regioni estreme. Rovesci e temporali più intensi tra Lazio e Campania. Rovesci saranno possibili anche tra la Toscana e l’Umbria, mentre al nord il tempo si prevede asciutto, anche se in gran parte nuvoloso.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di mercoledi 13 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al nord rischio di rovesci sull’arco alpino centro-orientale, per il resto tempo asciutto a parte qualche temporale sulle Alpi Liguri e sporadici acquazzoni sull’Appennino Ligure di Levante, in attenuazione in serata. Tempo asciutto anche sulla Sardegna, la Sicilia, le aree estreme ed il medio-alto Adriatico. Su tutte le altre regioni tempo instabile: temporali anche intensi su Campania e Calabria Tirrenica, in trasferimento verso Lucania e Puglia. Rovesci anche al centro, specie nelle aree interne poste tra Toscana, Umbria e Marche. TEMPERATURE in calo sotto le eventuali precipitazioni.