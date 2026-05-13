Rimonta ANTICICLONICA dopo il 20 maggio: quali aree verranno interessate?

Anticipo d’estate sul Mediterraneo dopo il 20 maggio? Facciamo un distinguo. La rimonta dell’alta pressione africana avrà un asse piuttosto occidentale; di conseguenza il Mediterraneo centro-orientale resterà sotto l’ingerenza di correnti relativamente più fresche di matrice settentrionale che non consentiranno un’eccessiva euforia dei termometri. Il caldo anomalo dovrebbe prendere di mira la parte occidentale del Mediterraneo, il sud della Francia e la Penisola Iberica: in questi settori avremo il tanto blasonato anticipo d’estate, con le temperature che si arrampicheranno piuttosto in alto, in alcuni casi oltre la soglia dei 30°.

I due modelli più performanti della rete, ovvero GFS ed ECMWF sono concordi circa l’evoluzione che seguirà il tempo all’inizio dell’ultima decade di maggio. La prima mappa è la media degli scenari imbastita questa mattina dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel valida per giovedi 21 maggio:

Si nota chiaramente come l’obbiettivo della rimonta anticiclonica non sia l’Italia bensì il Mediterraneo occidentale, l’ovest della Francia e soprattutto la Penisola Iberica. Su queste nazioni farà molto caldo con i termometri che valicheranno sicuramente la soglia dei 30°. L’Italia, soprattutto la parte centrale e meridionale, resterà sotto il tiro di correnti relativamente più fresche da nord che impediranno il raggiungimento di valori termici elevati. Un po’ di caldo potrebbe comunque arrivare sul settore di nord-ovest, l’alto/medio Tirreno e la Sardegna, ma senza esagerare.

Anche la media degli scenari del modello ECMWF elaborato su base grafica Meteociel per giovedi 21 maggio mostra in sostanza la stessa cosa:

Estate su Penisola Iberica, Francia occidentale e Mediterraneo occidentale, con una parziale estensione verso la Sardegna, l’alto Tirreno ed il nord-ovest. Il resto della Penisola subirà l’ingerenza di correnti relativamente più fresche di matrice settentrionale con temperature gradevoli ed il rischio di qualche temporale pomeridiano a ridosso dei rilievi.