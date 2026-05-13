Maltempo su diverse regioni giovedì 14, i dettagli

Maggio ha improvvisamente cambiato volto e ce lo sta dimostrando in questi ultimi giorni con un anticiclone molto debole che permette l’ingresso di vari fronti freddi nord-atlantici provvisti di acquazzoni e intensi temporali. Sono arrivati anche parecchi fenomeni estremi al nord Italia, ossia grandine con chicchi di grosse dimensioni e violente raffiche di downburst, spesso associati a supercelle tipiche del periodo primaverile. Da qualche ora il maltempo ha invaso anche molte località del sud Italia e del versante adriatico, segno che l’alta pressione continua a vacillare drasticamente.

Anche nel corso di questo giovedì 14 maggio, al netto di un generale miglioramento su molte città, ci sarà ancora il rischio di improvvisi temporali e nubifragi. Il rischio sarà relegato principalmente sulle regioni nord-orientali tra alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il modello a scala locale Swiss su base grafica Meteologix indica la presenza di precipitazioni estese e localmente intense con accumuli pluviometrici variabili tra i 20 e i 50 mm, soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi. Inoltre arriverà la neve in alta quota grazie all’ingresso di aria molto più fredda al di sopra dei 2000 metri di altitudine.

Rischio temporali durante il pomeriggio anche nelle aree interne del medio-basso Adriatico, soprattutto in Puglia dove potrebbe svilupparsi qualche intensa cella temporalesca provvista di chicchi di grandine e colpi di vento tra Salento, Valle d’Itria e Murge. Nubi a scrosci di pioggia anche su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica, Sardegna settentrionale e Appennino centrale. Sul resto d’Italia ci sarà tempo un po’ più tranquillo e anche ampi spazi soleggiati.

Il bel tempo però non durerà a lungo, visto che durante il weekend un’altra saccatura fredda nord-atlantica rischia di penetrare con estrema facilità all’interno del Mediterraneo, producendo un nuovo sensibile guasto del tempo che rischia di avvolgere l’Italia per diversi giorni consecutivi.