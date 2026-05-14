08:26 14 Maggio 2026

NUBIFRAGI e MAREGGIATE tra poche ore su alcune regioni

Notevole incremento dell'instabilità atmosferica stante la discesa di una perturbazione a carattere freddo dal centro Europa verso l'Italia. Attenzione ai temporali, alle mareggiate ed al vento forte.

TEMPORALE E MAREGGIATA

Una prima perturbazione ha interessato nelle ultime 24 ore le regioni centro-meridionali; il corpo nuvoloso questa mattina si è spostato verso la Penisola Ellenica, ma un nuovo e più intenso sistema perturbato si sta addossando alla catena alpina. Lo vediamo attraverso l’ultima immagine satellitare delle ore 7.30 di giovedì 14 maggio:

Immagine satellitare delle ore 7.30 di giovedì 14 maggio:

In evidenza la nuova perturbazione che si sta addossando alla catena alpina. Darà luogo a temporali anche intensi nelle prossime ore su alcuni settori del settentrione; il sistema frontale richiamerà inoltre forti venti di Libeccio che nel pomeriggio causeranno una mareggiata importante in prossimità del Golfo Ligure. Tornerà anche la neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1700-1800 metri.

Entriamo nel dettaglio: la prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 12 di giovedi 14 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 12 di giovedi 14 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma

Rovesci in attivazione al nord-est, specie tra est Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli, occasionalmente temporaleschi. Piovaschi anche sul settore centro-orientale ligure che segneranno l’attivazione del Libeccio. Più a sud, rovesci sul nord della Sardegna, piovaschi tra basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica, per il resto tempo asciutto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nel pomeriggio-sera di giovedi 14 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Sommatoria delle piogge attese in Italia nel pomeriggio-sera di giovedi 14 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma

Linee temporalesche da ovest verso est tra l’est del Piemonte, la Lombardia ed il Triveneto con rischio di nubifragi e grandinate. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri. Asciutto su basso Piemonte, coste liguri ed Emilia Romagna. Rovesci da stau orografico sull’Appennino Tosco-Emiliano. Mareggiata intensa sulla Liguria, con onda significativa fino a 4-5 metri e periodo di 8 secondi, venti di Libeccio al largo fino a 100-120km/h. Rovesci anche sulla Sardegna nord-occidentale, basso Lazio, Campania, Calabria Tirrenica e Puglia; su tutte le altre regioni tempo asciutto. TEMPERATURE in calo anche sensibile sotto eventuali rovesci o temporali.