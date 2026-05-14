NUBIFRAGI e MAREGGIATE tra poche ore su alcune regioni

Una prima perturbazione ha interessato nelle ultime 24 ore le regioni centro-meridionali; il corpo nuvoloso questa mattina si è spostato verso la Penisola Ellenica, ma un nuovo e più intenso sistema perturbato si sta addossando alla catena alpina. Lo vediamo attraverso l’ultima immagine satellitare delle ore 7.30 di giovedì 14 maggio:

In evidenza la nuova perturbazione che si sta addossando alla catena alpina. Darà luogo a temporali anche intensi nelle prossime ore su alcuni settori del settentrione; il sistema frontale richiamerà inoltre forti venti di Libeccio che nel pomeriggio causeranno una mareggiata importante in prossimità del Golfo Ligure. Tornerà anche la neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1700-1800 metri.

Entriamo nel dettaglio: la prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 12 di giovedi 14 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci in attivazione al nord-est, specie tra est Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli, occasionalmente temporaleschi. Piovaschi anche sul settore centro-orientale ligure che segneranno l’attivazione del Libeccio. Più a sud, rovesci sul nord della Sardegna, piovaschi tra basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica, per il resto tempo asciutto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nel pomeriggio-sera di giovedi 14 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Linee temporalesche da ovest verso est tra l’est del Piemonte, la Lombardia ed il Triveneto con rischio di nubifragi e grandinate. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri. Asciutto su basso Piemonte, coste liguri ed Emilia Romagna. Rovesci da stau orografico sull’Appennino Tosco-Emiliano. Mareggiata intensa sulla Liguria, con onda significativa fino a 4-5 metri e periodo di 8 secondi, venti di Libeccio al largo fino a 100-120km/h. Rovesci anche sulla Sardegna nord-occidentale, basso Lazio, Campania, Calabria Tirrenica e Puglia; su tutte le altre regioni tempo asciutto. TEMPERATURE in calo anche sensibile sotto eventuali rovesci o temporali.