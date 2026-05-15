TEMPORALI, GRANDINE e NEVE nelle prossime ore su diverse regioni

Nelle prossime 36-48 ore raggiungeremo l’apice della fase instabile e fresca che sta interessando la nostra Penisola da qualche giorno. Questa mattina vi presentiamo la mappa sinottica estrapolata dal modello GFS ed elaborata su base grafica Meteociel valida per la serata di venerdi 15 maggio:

Ecco la gigantesca “ferita barica” indotta dalla discesa di aria artica sull’Europa occidentale (frecce blu). La struttura depressionaria coinvolge quasi tutta l’Europa e l’Italia, soprattutto il settore centrale e settentrionale. La presenza di un minimo barico semi stazionario sul Golfo Ligure manterrà un elevato grado di instabilità sull’Italia nelle prossime 24 ore, specie al nord e al centro.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 12 di venerdì 15 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma.

Rovesci nell’arco della mattinata impegneranno la Lombardia, il Veneto, il Trentino ed il Friuli. Quota neve in calo fino a 1400-1500 metri sui settori alpini. Piovaschi anche tra l’entroterra ligure ed il Piemonte, ma alternati a pause asciutte. Tempo invece asciutto lungo le coste liguri e sulla Romagna. Acquazzoni e temporali anche al centro, specie su Toscana, Umbria, Sardegna occidentale ed alto Lazio. Quota neve oltre i 1700-1800 metri sull’Appennino settentrionale; tempo asciutto su Sardegna orientale, Marche e Abruzzo. Piovaschi anche al sud, specie su Campania e Sicilia centro-meridionale, tempo più asciutto sui restanti settori del meridione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di venerdi 15 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Piogge e rovesci sparsi su quasi tutto il settentrione ad eccezione della Romagna. Fenomeni anche intensi tra Liguria, basso Piemonte, est Lombardia e Trentino. Neve oltre i 1400-1500 metri sulle Alpi, occasionalmente a quote inferiori in caso di rovesci. Acquazzoni e temporali tra Toscana, Umbria, Marche e Lazio con neve in Appennino oltre i 1800-2000 metri. Rovesci sulla Sardegna occidentale e sulla Campania, tempo asciutto invece su Sardegna orientale e Abruzzo. Al sud qualche piovasco tra la Campania, la Calabria e la Sicilia, ma cose di poco conto, per il resto tempo asciutto.

Ancora venti sostenuti di Maestrale sulla Sardegna e di Libeccio sul Tirreno e la Liguria con mari in condizioni non ottimali. TEMPERATURE in ulteriore calo ovunque, specie sotto eventuali rovesci o temporali.