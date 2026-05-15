L’assalto dell’anticiclone porterà il CALDO dal 20 ma…

L’anticiclone proverà a fare la voce grossa dalla metà della prossima settimana, superate le ultime incertezze legate al passaggio irregolare degli ultimi impulsi instabili da nord, attesi tra lunedì 18 e martedì 19 maggio.

Sarà un’affermazione molto ad effetto ma improvvida perchè, spingendosi sin sulla Scandinavia, lascerà scoperto il suo fianco orientale e meridione, lungo il quale affluirà aria fresca ed instabile che andrà a favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica del centro e sul sud peninsulare tra venerdì 22 e sabato 23 maggio.

Le zone più protette dall’anticiclone saranno quelle settentrionali e la Sardegna, dove le temperature saliranno e ci sarà del caldo estivo con qualche punta di 30°C, sul resto d’Italia l’instabilità sarà in agguato, specie al sud, e farà più fresco con massime difficilmente superiori ai 26-27°C. Da notare che con queste configurazioni qualche temporale potrebbe scapparci anche sull’estremo nord-est nelle ore pomeridiane.

Ecco la mappa che certifica quanto appena esposto secondo il modello GFS su base grafica Meteociel:

Bisogna poi capire se l’anticiclone ridimensionerà le sue velleità o si coricherà sull’est europeo, chiudendo la strada all’aria fresca di rientro verso le nostre regioni adriatiche meridionali, oppure imploderà, riaprendo la porta atlantica e favorendo questa volta dei passaggi temporaleschi al settentrione.

Intanto sarà forte la tentazione, per chi abita al settentrione, ma anche in Sardegna, di voltare pagina con l’abbigliamento e di indossare finalmente il vestiario della bella stagione.

Ecco le aree dove sarà più facile misurare temperature pomeridiane estive tra 28 e 30°C:

Piemonte: 28-30°C a Torino entro venerdì 22 maggio

Lombardia: 28-30°C a Milano entro venerdì 22 maggio

Veneto: 28-30°C a Verona entro venerdì 22 maggio

Trentino Alto Adige: 27-28°C a Bolzano entro venerdì 22 maggio

Friuli Venezia Giulia: 27-28°C a Udine entro venerdì 22 maggio

Emilia-Romagna: 28-29°C a Bologna entro venerdì 22 maggio

Toscana: 28-29°C a Firenze entro venerdì 22 maggio

Sardegna: 28-30°C a Cagliari entro venerdì 22 maggio

Valle d’Aosta: 27°C ad Aosta entro venerdì 22 maggio

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