L’assalto dell’anticiclone porterà il CALDO dal 20 ma…
Anticiclone alla riscossa da mercoledì 20 maggio, ma un'ansa depressionaria porterà comunque temporali ed aria fresca su alcuni settori del Paese entro venerdì 22.
L’anticiclone proverà a fare la voce grossa dalla metà della prossima settimana, superate le ultime incertezze legate al passaggio irregolare degli ultimi impulsi instabili da nord, attesi tra lunedì 18 e martedì 19 maggio.
Sarà un’affermazione molto ad effetto ma improvvida perchè, spingendosi sin sulla Scandinavia, lascerà scoperto il suo fianco orientale e meridione, lungo il quale affluirà aria fresca ed instabile che andrà a favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica del centro e sul sud peninsulare tra venerdì 22 e sabato 23 maggio.
Le zone più protette dall’anticiclone saranno quelle settentrionali e la Sardegna, dove le temperature saliranno e ci sarà del caldo estivo con qualche punta di 30°C, sul resto d’Italia l’instabilità sarà in agguato, specie al sud, e farà più fresco con massime difficilmente superiori ai 26-27°C. Da notare che con queste configurazioni qualche temporale potrebbe scapparci anche sull’estremo nord-est nelle ore pomeridiane.
Ecco la mappa che certifica quanto appena esposto secondo il modello GFS su base grafica Meteociel:
Bisogna poi capire se l’anticiclone ridimensionerà le sue velleità o si coricherà sull’est europeo, chiudendo la strada all’aria fresca di rientro verso le nostre regioni adriatiche meridionali, oppure imploderà, riaprendo la porta atlantica e favorendo questa volta dei passaggi temporaleschi al settentrione.
Intanto sarà forte la tentazione, per chi abita al settentrione, ma anche in Sardegna, di voltare pagina con l’abbigliamento e di indossare finalmente il vestiario della bella stagione.
Ecco le aree dove sarà più facile misurare temperature pomeridiane estive tra 28 e 30°C:
Piemonte: 28-30°C a Torino entro venerdì 22 maggio
Lombardia: 28-30°C a Milano entro venerdì 22 maggio
Veneto: 28-30°C a Verona entro venerdì 22 maggio
Trentino Alto Adige: 27-28°C a Bolzano entro venerdì 22 maggio
Friuli Venezia Giulia: 27-28°C a Udine entro venerdì 22 maggio
Emilia-Romagna: 28-29°C a Bologna entro venerdì 22 maggio
Toscana: 28-29°C a Firenze entro venerdì 22 maggio
Sardegna: 28-30°C a Cagliari entro venerdì 22 maggio
Valle d’Aosta: 27°C ad Aosta entro venerdì 22 maggio