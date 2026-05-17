Gli ACQUAZZONI di martedi 19 maggio: le regioni coinvolte

L’inizio della settimana prossima sarà accompagnato dal transito di una veloce perturbazione. Lunedi 18 maggio il corpo nuvoloso interesserà soprattutto le REGIONI SETTENTRIONALI, mentre martedì 19 sarà la volta del centro-sud, dove si svilupperà qualche acquazzone o temporale. A seguire, a partire dal giorno 20, l’alta pressione inizierà a rimontare sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo assicurando quasi ovunque tempo stabile e più caldo.

Andiamo comunque nel dettaglio. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell’arco della giornata di martedi 19 maggio secondo il modello Swiss 4×4 elaborato su base grafica Meteociel:

Tempo moderatamente instabile soprattutto al centro e al sud. Rovesci al mattino sulla Toscana, in attenuazione prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio alcuni piovaschi si faranno vedere sul nord-est, nelle aree interne della Sardegna, sull’Umbria, le Marche e l’Abruzzo. Rovesci anche al meridione, specie tra la Campania, il Molise e la Lucania. Piovaschi infine sulla Calabria e nel Messinese in Sicilia, mentre altrove il tempo resterà asciutto e largamente soleggiato.

Temperature nel complesso gradevoli, ancora fresche sotto eventuali rovesci o temporali. Ventilazione tra ovest e nord-ovest in temporaneo rinforzo, specie al centro-sud e sulle Isole, con moto ondoso del mare in aumento.