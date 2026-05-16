Maltempo in azione, arriveranno altri TEMPORALI

È un risveglio tardo-autunnale su molte città della nostra penisola, soprattutto al sud e sulle regioni adriatiche, grazie alla presenza di un vasto vortice di bassa pressione alimentato da aria fredda di stampo nord-atlantico. Insomma di tardo primaverile c’è davvero ben poco in questo fine settimana, ma del resto è naturale considerando che manca un vero campo di alta pressione in grado di tenere a bada le varie perturbazioni e le residue correnti fredde invernali a spasso per l’emisfero boreale.

Le temperature sono letteralmente precipitate nelle ultime ore anche sul meridione dopo il ritorno del freddo sulle regioni del nord. Ricordiamo infatti che è arrivata la neve fino a quote vicine ai 1000 metri sulle Alpi e fino a 1500 metri sull’Appennino settentrionale, mentre a quote pianeggianti la colonnina di mercurio è riuscita a sfiorare 8 o 9°C nelle prime ore della mattinata di venerdì. Insomma, tempo da lupi e cappotti a portata di mano.

Di seguito la perturbazione vista dal satellite, in transito sul sud Italia ed il lato adriatico:

Questo ampio vortice di bassa pressione porterà ancora precipitazioni nelle prossime ore su tutto il sud e il medio-basso Adriatico, anche con locali fenomeni a sfondo temporalesco. Nel frattempo ci sarà un graduale miglioramento su tutto il nord, a cominciare dal nord-ovest dove già questa mattina troviamo delle schiarite. Nel corso di questa domenica ci sarà un ulteriore miglioramento del tempo su tutto lo stivale con il ritorno del sole, ma potrebbe essere solo una piccola pausa.

Nel corso della settimana entrante, in effetti, l’alta pressione non riuscirà a decollare definitivamente e questo significa che ci saranno ancora infiltrazioni fresche in quota che arrecheranno rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Al momento non sono previste particolari perturbazioni organizzate nel periodo compreso tra il 18 e il 22 maggio, ma è probabile che riescano a svilupparsi numerosi temporali pomeridiani o serali sulle zone montuose e collinari e localmente anche sulla Val padana centro-occidentale.