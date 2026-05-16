METEO 18-24 maggio: lunedì instabilità al nord, poi bello e caldo ma…

Settimana meteo: tra anticiclone, temporali locali e incognita week-end

La nuova settimana si apre all’insegna di una circolazione ancora dinamica, con l’Italia divisa tra gli ultimi impulsi instabili e la progressiva affermazione dell’anticiclone, destinato però a mostrare qualche possibile “crepa” nel fine settimana. Vediamo, giorno per giorno, cosa ci attende.

Lunedì 18: fronte temporalesco al nord, più stabile altrove

Lunedì 18 un fronte temporalesco lambirà il nord Italia, riportando instabilità soprattutto nella seconda parte della giornata.

Nord: nel pomeriggio-sera aumento dell’instabilità su Alpi, Piemonte e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di moderata intensità. Possibili colpi di vento e grandinate di piccola taglia nei fenomeni più intensi.

nel pomeriggio-sera aumento dell’instabilità su Alpi, Piemonte e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di moderata intensità. Possibili colpi di vento e grandinate di piccola taglia nei fenomeni più intensi. Centro: in prevalenza soleggiato, ma con locali rovesci sull’Appennino centrale nelle ore pomeridiane, in rapido esaurimento in serata.

in prevalenza soleggiato, ma con nelle ore pomeridiane, in rapido esaurimento in serata. Sud e Isole: tempo in genere bello e asciutto, con ampi spazi soleggiati e temperature gradevoli.

Martedì 19: ultimi rovesci adriatici e all’estremo nord-est

Martedì la coda dell’instabilità si attarderà ancora su parte del versante adriatico e sull’estremo nord-est.

Adriatico: possibili residui rovesci tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, più probabili nelle ore centrali del giorno

possibili tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, più probabili nelle ore centrali del giorno Estremo nord-est: ancora qualche rovescio o breve temporale possibile tra Friuli Venezia Giulia e aree confinanti.

ancora qualche rovescio o breve temporale possibile tra Friuli Venezia Giulia e aree confinanti. Resto d’Italia: condizioni in miglioramento con ampie schiarite e clima nel complesso mite, solo qualche nube di passaggio senza fenomeni rilevanti.

Mercoledì 20 e giovedì 21: anticiclone in rinforzo e clima più caldo

Tra mercoledì e giovedì l’anticiclone tornerà a imporsi con maggiore decisione sul Mediterraneo centrale, favorendo tempo stabile e un progressivo aumento delle temperature.

Nord-ovest: sarà una delle aree più coinvolte dal rialzo termico, con massime in sensibile aumento e prime punte localmente oltre i 27–28°C nelle zone di pianura.

sarà una delle aree più coinvolte dal rialzo termico, con massime in sensibile aumento e prime punte localmente oltre i 27–28°C nelle zone di pianura. Sardegna: prevalenza di sole e clima via via più caldo, con valori massimi sin verso i 30°C all’interno.

prevalenza di sole e clima via via più caldo, con valori massimi sin verso i 30°C all’interno. Alto Tirreno: anche Liguria e Toscana vedranno un contesto stabile e soleggiato, con temperature in crescita e sensazione di inizio estate nelle ore centrali del giorno.

anche Liguria e Toscana vedranno un contesto stabile e soleggiato, con temperature in crescita e sensazione di inizio estate nelle ore centrali del giorno. Resto del Paese: tempo in gran parte soleggiato, con qualche nube innocua e temperature in linea o leggermente sopra la media.

Lo schema barico che vede l’anticiclone proteggere gran parte d’Italia ma non il sud e parte del medio Adriatico secondo tutti i modelli, su base grafica Meteociel:

Venerdì 22: instabilità al centro-sud, caldo e bel tempo altrove

Venerdì l’anticiclone mostrerà qualche incertezza soprattutto sui settori centro-meridionali adriatici e sul basso Tirreno.

Abruzzo, basso Lazio e meridione: atmosfera più instabile , con sviluppo di rovesci e qualche temporale nel corso della giornata, specie nelle zone interne e montuose, ma con possibili sconfinamenti verso le coste.

atmosfera più , con sviluppo di rovesci e nel corso della giornata, specie nelle zone interne e montuose, ma con possibili sconfinamenti verso le coste. Nord e resto del centro: condizioni in prevalenza stabili e calde, con sole protagonista e temperature massime ancora su valori tardo-primaverili, localmente quasi estivi.

Week-end 23–24: modelli in disaccordo, anticiclone solido ma con possibili “crepe”

Per il fine settimana 23–24 i modelli numerici non raccontano la stessa storia, e la previsione si fa più incerta.

Scenario GFS: il modello americano individua una crepa nell’anticiclone , con l’ingresso di aria un po’ più fresca in quota e la possibile formazione di temporali tra nord e centro , soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. In questo caso avremmo un week-end più variabile, con fasi instabili alternate a schiarite.

il modello americano individua una , con l’ingresso di aria un po’ più fresca in quota e la possibile formazione di , soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. In questo caso avremmo un week-end più variabile, con fasi instabili alternate a schiarite. Scenario ECMWF: il modello europeo insiste invece su una affermazione più netta dell’estate quasi ovunque.

Al momento, lo schema ricorrente delle ultime settimane è più vicino a quello proposto da ECMWF, con un anticiclone robusto sul nord e sui settori tirrenici e una maggiore vulnerabilità delle regioni adriatiche e meridionali alle infiltrazioni fresche balcaniche, in fase di assorbimento dal fine settimana. Attendibilità ECMWF fine settimana 23-24: 60%

Tuttavia, ulteriori sbavature nel tessuto anticiclonico restano del tutto possibili, e non si può escludere che, come suggerito da GFS, qualche temporale riesca a farsi strada anche tra nord e centro nel corso del week-end. Attendibilità GFS fine settimana 23-24: 40%