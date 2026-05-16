Temporali e grandinate, lunedì 18 su queste regioni

Le condizioni meteo stanno velocemente migliorando su tutta Italia dopo il passaggio di una depressione davvero insidiosa alimentata da aria fredda di stampo polare che ha non solo portato temperature molto più basse ma anche tanti temporali, grandinate e fenomeni intensi da nord a sud.

Nel corso di questa domenica il tempo migliora definitivamente su tutto lo stivale con il ritorno perentorio del sole da nord a sud. Tuttavia sarà l’ennesima falsa illusione primaverile che durerà un battito di ciglia.

Ad inizio settimana l’alta pressione mostrerà ancora una volta debolezze che si tramuteranno velocemente in nuovi acquazzoni e temporali che colpiranno molte località del nord Italia.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli a scala locale e in particolar modo del modello Swiss su base grafica Meteologix preannunciano un lunedì 18 maggio molto turbolento per regioni come Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia, Trentino Alto Adige, Liguria, alto Veneto e Toscana. L’arrivo di aria più fresca in quota da nord-ovest andrà a scatenare tanta instabilità pomeridiana e serale che sfocerà nei classici temporali isolati ma potenti.

Queste celle temporalesche daranno luogo ancora una volta a intensi acquazzoni e grandinate con chicchi di medie o piccole dimensioni, tenendo conto che nei bassi strati non ci saranno enormi quantità di energia come quelle che erano a disposizione nei giorni scorsi in Val padana.

Andrà molto meglio invece su quasi tutto il versante adriatico e il sud Italia dove splenderà il sole per tutto l’avvio di settimana, eccetto isolati fenomeni sui monti nel pomeriggio. La circolazione cambierà ulteriormente col passare dei giorni, tanto che l’instabilità si sposterà sul centro-sud mentre il nord addirittura potrebbe assaporare il ritorno dell’alta pressione subtropicale con temperature letteralmente da piena estate. Su questa improvvisa impennata delle temperature ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.