Spunta l’estate in settimana, ecco dove farà più caldo

È arrivato davvero il turno dell’alta pressione? Dopo così tanto maltempo, incursioni fredde polari e temporali estremi potrebbe davvero tornare l’alta pressione su buona parte d’Italia nel corso della settimana entrante. Già il tempo nelle ultime ore è sicuramente migliorato da nord a sud grazie allo spostamento definitivo della perturbazione verso i Balcani. I venti di maestrale stanno pian piano ripulendo i cieli soprattutto sul meridione, ma le temperature risultano ancora piuttosto basse per il periodo.

Ad inizio settimana ci sarà ancora spazio per qualche intenso temporale, soprattutto sulle regioni del nord-ovest e le aree interne del centro Italia, poiché mancherà ancora un solido campo di alta pressione in grado di ergere quella barriera protettiva che tutti ci auspicheremmo in questo finale di maggio.

Fortunatamente ci sono buone notizie per quanto riguarda il prosieguo della settimana, in particolar modo il periodo tra il 20 e il 24 maggio.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo propendono verso un rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre su tutta l’Europa occidentale e buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. In questo modo la cupola anticiclonica potrebbe tenere a bada le perturbazioni atlantiche e contemporaneamente far aumentare sensibilmente le temperature su molte città della nostra penisola, soprattutto quelle del nord e del medio-alto Tirreno.

Con un anticiclone molto ingombrante sull’Europa occidentale è chiaro che le condizioni meteo più stabili le ritroveremmo sulle regioni del nord Italia e del versante tirrenico, mentre il sud e il medio-basso Adriatico potrebbero ritrovarsi improvvisamente in balia di correnti un po’ più fresche provenienti dall’est Europa, le quali andrebbero a determinare un po’ di instabilità, ovvero temporali e acquazzoni pomeridiani nei settori interni.

Nulla di tutto questo al nord grazie alla maggior egemonia dell’alta pressione che favorirebbe una notevole impennata termica. La Val padana potrebbe assaporare i primi 30°C della stagione, soprattutto nella giornata di venerdì 22 maggio.