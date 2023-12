Meteo 15 giorni: pronto il RISCATTO INVERNALE? Ci sono buone probabilità

Il primo mese dell’inverno meteorologico (dicembre) si concluderà con un “quasi nulla di fatto” sulla nostra Penisola in fatto di freddo e neve. A parte la prima settimana che ha concesso sporadiche imbiancate al nord, il resto del mese ha fatto vedere solo alta pressione, mitezza e Favonio sulle nostre lande, tenendo lontano l’inverno.

Ora si guarda al mese di gennaio, sperando che la stagione ci faccia vedere qualcosa di meglio, quantomeno sul fronte della dinamicità e dei fenomeni. Nella prima decade del nuovo mese c’è in ballo una frenata del vortice polare che potrebbe favorire colate di aria fredda dalle alte latitudini verso sud; al momento è difficile stabilire se anche l’Italia verrà interessata, ma nelle mappe oggi in nostro possesso appaiono segnali confortanti.

La prima mappa che vi mostriamo è la media degli scenari del modello europeo valida per lunedì 8 gennaio:

Pur essendo una mappa a lunga distanza, si apprezza il tentativo dell’alta pressione di salire di latitudine, mettendo il Mediterraneo e l’Italia sotto un regime depressionario in un contesto termico sicuramente non mite, specie al centro e al nord. In altre parole, arriverebbe del maltempo sull’Italia con nevicate anche a quote basse al nord e nelle aree interne dell’Italia centrale.

Il modello americano nella sua media degli scenari e per il medesimo giorno (lunedi 8 gennaio), accenna anch’esso ad un blocco della circolazione, anche se l’alta pressione sarebbe forse troppo “spanciata” verso il continente:

Questa situazione determinerebbe un calo delle temperature su tutta l’Italia, ma con fenomeni più probabili al centro e al sud, nevicate comprese.

Come vedete, c’è ancora parecchia incertezza su come potrebbe evolvere la situazione a medio e lungo termine, ma come anticipato i segnali che al momento si colgono non sono negativi.

Infatti, se esaminiamo la media termica a 1500 metri degli scenari del modello americano valida per martedì 9 gennaio, notiamo quanto segue:

L’isoterma 0° alla medesima quota potrebbe toccare la Sardegna e le estreme regioni meridionali. Il resto d’Italia si troverebbe con temperature a 1500 metri al di sotto dello zero con punte al ribasso fino a -8° sulle Alpi orientali. In altre parole, sarebbe finalmente inverno su gran parte d’Italia.