Meteo: ecco l’alta pressione, ma qualcosa non quadra!

L’alta pressione sta nuovamente inglobando l’Italia e questa volta potrebbe farlo per un periodo piuttosto prolungato, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di un possibile coinvolgimento anche del Nord Italia, ma a conti fatti avremo a che fare solo con qualche giorno molto stabile e anche parecchio caldo. Dopodiché, i temporali potrebbero nuovamente prendere il sopravvento.

I primi disturbi in alta quota potrebbero arrivare durante questo fine settimana, come già anticipato nei precedenti articoli. L’alta pressione si consoliderà su tutto il centro-sud e le isole maggiori, mentre il nord potrebbe fare i conti con nuovi acquazzoni e temporali sia sabato sera che domenica. Le aree più colpite saranno quelle del nord-ovest e l’arco alpino, dove potrebbero svilupparsi temporali in grado di generare pioggia a carattere di nubifragio con accumuli localmente superiori ai 50 mm. Tra le aree più a rischio ci sono l’alto Piemonte, la bassa Valle d’Aosta, l’alta Lombardia, il Trentino Alto Adige e l’alto Veneto.

Nel frattempo, il sud e le isole maggiori vedranno un consistente incremento delle temperature, tanto che tra sabato e domenica la colonnina di mercurio rischia di superare localmente i 35 °C, soprattutto nei settori interni. Questo sarà il preludio a una nuova ondata di caldo che interesserà buona parte della prossima settimana, questa volta non solo al centro-sud ma anche al nord.

Tuttavia, anche durante la prossima settimana il settentrione potrebbe essere lambito da refoli freschi in alta quota provenienti dall’Atlantico, i quali andrebbero a generare nuova instabilità e quindi altri temporali localmente violenti. Su questo aspetto torneremo nei prossimi editoriali, in modo da capire con più chiarezza in quali giorni potremmo imbatterci in temporali e piogge.